Показали ретрофото монастиря і костелу на Волині, які не збереглися до наших часів





Світлини старовинних споруд оприлюднила науковий співробітник ДІКЗ “Стародавній Володимир” Орися Вознюк у фейсбук-спільноті “Володимир Інфо”, повідомляє



“Один з найгарніших і найстаріших будівель міста – Домініканський монастир. Фундатором монастиря був великий князь Литовський Олександр Ягеллончик, який в 1497 році надав кошти для будівництва монастиря та костелу Святої Трійці. У монастирі оселилися ченці-домініканці.



Костел Святої Трійці постраждав під час пожежі 1833 році. До нашого часу не зберігся”, – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у 1497 році виділили кошти на побудову Домініканського монастиря та костелу Святої Трійці, нажаль будівлі не збереглася до нашого часу.Світлини старовинних споруд оприлюднила науковий співробітник ДІКЗ “Стародавній Володимир”у фейсбук-спільноті “Володимир Інфо”, повідомляє Буг “Один з найгарніших і найстаріших будівель міста – Домініканський монастир. Фундатором монастиря був великий князь Литовський Олександр Ягеллончик, який в 1497 році надав кошти для будівництва монастиря та костелу Святої Трійці. У монастирі оселилися ченці-домініканці.Костел Святої Трійці постраждав під час пожежі 1833 році. До нашого часу не зберігся”, – йдеться у дописі.

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