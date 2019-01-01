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Показали ретрофото монастиря і костелу на Волині, які не збереглися до наших часів

Показали ретрофото монастиря і костелу на Волині, які не збереглися до наших часів
У Володимирі-Волинському у 1497 році виділили кошти на побудову Домініканського монастиря та костелу Святої Трійці, нажаль будівлі не збереглася до нашого часу.

Світлини старовинних споруд оприлюднила науковий співробітник ДІКЗ “Стародавній Володимир” Орися Вознюк у фейсбук-спільноті “Володимир Інфо”, повідомляє Буг.

“Один з найгарніших і найстаріших будівель міста – Домініканський монастир. Фундатором монастиря був великий князь Литовський Олександр Ягеллончик, який в 1497 році надав кошти для будівництва монастиря та костелу Святої Трійці. У монастирі оселилися ченці-домініканці.

Костел Святої Трійці постраждав під час пожежі 1833 році. До нашого часу не зберігся”, – йдеться у дописі.

Показали ретрофото монастиря і костелу на Волині, які не збереглися до наших часів
Показали ретрофото монастиря і костелу на Волині, які не збереглися до наших часів

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Теги: Володимир-Волинський, костел, монастир, ретрофото
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