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Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО

Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО
11 жовтня ректор СНУ імені Лесі Українки Ігор Коцан вручив переможниці ХХХ літньої Всесвітньої Універсіади з легкої атлетики (метання молота), випускниці факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Ірині Климець найвищу відзнаку університету – Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Про це інформують на сайті вишу.

Вітаючи спортсменку за високі спортивні досягнення, показані у фінальних змаганнях ХХХ літньої Всесвітньої Універсіади з легкої атлетики (І місце), Ігор Ярославович відзначив і роботу Ірини Климець з молоддю як тренера і привітав із державною відзнакою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО

Слова вдячності та вітання від ректора пролунали й на адресу тренера Ірини, доцента кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Романа Черкашина, якому нещодавно Указом президента України № 728/2019 від 1 жовтня 2019 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО

На звершення зустрічі ректор Ігор Коцан запевнив, що університет і надалі підтримуватиме та сприятиме професійному спортивному зростанню випускниці Ірини Климець та її тренера Романа Черкашина.

Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО

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Теги: Ігор Коцан, СНУ, Ірина Климець, відзнака, нагрудний знак
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