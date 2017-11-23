Метальниці з Луцька вручили найвищу відзнаку СНУ. ФОТО
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11 жовтня ректор СНУ імені Лесі Українки Ігор Коцан вручив переможниці ХХХ літньої Всесвітньої Універсіади з легкої атлетики (метання молота), випускниці факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Ірині Климець найвищу відзнаку університету – Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Про це інформують на сайті вишу.
Вітаючи спортсменку за високі спортивні досягнення, показані у фінальних змаганнях ХХХ літньої Всесвітньої Універсіади з легкої атлетики (І місце), Ігор Ярославович відзначив і роботу Ірини Климець з молоддю як тренера і привітав із державною відзнакою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Слова вдячності та вітання від ректора пролунали й на адресу тренера Ірини, доцента кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Романа Черкашина, якому нещодавно Указом президента України № 728/2019 від 1 жовтня 2019 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
На звершення зустрічі ректор Ігор Коцан запевнив, що університет і надалі підтримуватиме та сприятиме професійному спортивному зростанню випускниці Ірини Климець та її тренера Романа Черкашина.
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Про це інформують на сайті вишу.
Вітаючи спортсменку за високі спортивні досягнення, показані у фінальних змаганнях ХХХ літньої Всесвітньої Універсіади з легкої атлетики (І місце), Ігор Ярославович відзначив і роботу Ірини Климець з молоддю як тренера і привітав із державною відзнакою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Слова вдячності та вітання від ректора пролунали й на адресу тренера Ірини, доцента кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Романа Черкашина, якому нещодавно Указом президента України № 728/2019 від 1 жовтня 2019 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
На звершення зустрічі ректор Ігор Коцан запевнив, що університет і надалі підтримуватиме та сприятиме професійному спортивному зростанню випускниці Ірини Климець та її тренера Романа Черкашина.
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