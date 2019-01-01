Лучанам з вадами зору виплатять грошову допомогу





Про це йдеться в Григорія Пустовіта.



Зокрема, документом визначено надати особам з інвалідністю, які за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги, в розмірі 500 гривень кожному, через поштові відділення зв’язку та через банківські установи.



Загалом на виплату допомоги передбачено 12 500 гривень.

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