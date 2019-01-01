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Лучанам з вадами зору виплатять грошову допомогу

Лучанам з вадами зору виплатять грошову допомогу
З нагоди відзначення 15 жовтня Дня білої тростини лучанам з вадами зору виплатять грошову допомогу.

Про це йдеться в розпорядженні в. о. міського голови Григорія Пустовіта.

Зокрема, документом визначено надати особам з інвалідністю, які за поданням громадських організацій міста потребують одноразової грошової допомоги, в розмірі 500 гривень кожному, через поштові відділення зв’язку та через банківські установи.

Загалом на виплату допомоги передбачено 12 500 гривень.

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Теги: грошова допомога, виплата, вади зору, День білої тростини
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