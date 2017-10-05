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Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі

Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі
11 жовтня, у п'ятницю українська збірна зіграла зі збірною Литви в рамках 6 відбіркового туру Євро-2020. Матч відбувся на ОСК "Металіст", Харків.

Про це повідомляє Знай.юа.

Матч почався о 21:45.Українська збірна на момент початку матчу знаходиться на першому місці в своїй групі, Литва ж є аутсайдером групи - у них 0 очок.

На 29 хвилині Малиновський забив гол з-за меж штрафного і майстерно переграв голкіпера. Його м'яч відкрив рахунок гри.

Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі

Потім на 58 хвилині Малиновський забив другий гол прямим ударом зі штрафного.

Матч завершився перемогою збірної України з рахунком 2:0, Литва так і не змогла поставити під загрозу ворота наших хлопців.
Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі
Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі


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Теги: футбол, Україна, Литва, матч, перемога, відбір, Євро 2020
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