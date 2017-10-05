Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі





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Матч почався о 21:45.Українська збірна на момент початку матчу знаходиться на першому місці в своїй групі, Литва ж є аутсайдером групи - у них 0 очок.



На 29 хвилині Малиновський забив гол з-за меж штрафного і майстерно переграв голкіпера. Його м'яч відкрив рахунок гри.





Потім на 58 хвилині Малиновський забив другий гол прямим ударом зі штрафного.



Матч завершився перемогою збірної України з рахунком 2:0, Литва так і не змогла поставити під загрозу ворота наших хлопців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 жовтня, у п'ятницю українська збірна зіграла зі збірною Литви в рамках 6 відбіркового туру Євро-2020. Матч відбувся на ОСК "Металіст", Харків.Про це повідомляє Знай.юа Матч почався о 21:45.Українська збірна на момент початку матчу знаходиться на першому місці в своїй групі, Литва ж є аутсайдером групи - у них 0 очок.На 29 хвилинізабив гол з-за меж штрафного і майстерно переграв голкіпера. Його м'яч відкрив рахунок гри.Потім на 58 хвилині Малиновський забив другий гол прямим ударом зі штрафного.Матч завершився перемогою збірної України з рахунком 2:0, Литва так і не змогла поставити під загрозу ворота наших хлопців.

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