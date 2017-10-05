Євро-2020: збірна України тріумфально виграла матч у Литви на рідному полі
Сьогодні, 00:39
11 жовтня, у п'ятницю українська збірна зіграла зі збірною Литви в рамках 6 відбіркового туру Євро-2020. Матч відбувся на ОСК "Металіст", Харків.
Про це повідомляє Знай.юа.
Матч почався о 21:45.Українська збірна на момент початку матчу знаходиться на першому місці в своїй групі, Литва ж є аутсайдером групи - у них 0 очок.
На 29 хвилині Малиновський забив гол з-за меж штрафного і майстерно переграв голкіпера. Його м'яч відкрив рахунок гри.
Потім на 58 хвилині Малиновський забив другий гол прямим ударом зі штрафного.
Матч завершився перемогою збірної України з рахунком 2:0, Литва так і не змогла поставити під загрозу ворота наших хлопців.
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Про це повідомляє Знай.юа.
Матч почався о 21:45.Українська збірна на момент початку матчу знаходиться на першому місці в своїй групі, Литва ж є аутсайдером групи - у них 0 очок.
На 29 хвилині Малиновський забив гол з-за меж штрафного і майстерно переграв голкіпера. Його м'яч відкрив рахунок гри.
Потім на 58 хвилині Малиновський забив другий гол прямим ударом зі штрафного.
Матч завершився перемогою збірної України з рахунком 2:0, Литва так і не змогла поставити під загрозу ворота наших хлопців.
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