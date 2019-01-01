Центральні вулиці Луцька хочуть почистити від реклами. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Поки що йдеться лише про три центральні вулиці: Винниченка, Лесі Українки та проспект Волі. Саме тут є чимало магазинів, які буквально обліплені яскравою рекламою.



Внутрішня поклейка дозволена. Але з нюансом: вона повинна займати не більше половини площі вікна. І бути оформленою у вигляді світлових боксів, які виглядають значно естетичніше.



Підприємці з вимогами погоджуються. Втім, є нюанси. Наприклад, у деяких магазинах заклеєні саме ті вікна, в яких службові приміщення, і якщо їх зняти, буде видно підсобні приміщення. Причому, у деяких підприємців це навіть не рекламні оголошення, а нейтральні картинки.



У департаменті піжприємництва обіцяють допомогти підприємцями знайти рішення для таких випадків. Наприклад, повісити жалюзі, ролети, або ж затонувати вікна. Поблажок із зовнішньою поклейкою обіцяють нікому не давати. На виконання вимог підприємцям дали десять робочих днів.



Центр Луцька хочуть очистити від реклами. Йдеться про вулиці Лесі Українки, Винниченка та проспект Волі. Протягом десяти днів магазини повинні зняти афіші та поклейки із вікон та дверей.





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