У місті на Волині відбудеться сільськогосподарський ярмарок
Сьогодні, 02:15
26-го жовтня у Володимирі-Волиському у парку «Слов’янський» відбудеться ярмарок, на якому ожна буде придбати овочі дешевше, ніж на ринку.
Про це інформує Буг.
Містяни матимуть змогу запастися сільськогосподарською продукцією, медом, хлібопродуктами та іншими необхідними товарами.
Ярмарок організовує виконавчий комітет міської ради.
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Про це інформує Буг.
Містяни матимуть змогу запастися сільськогосподарською продукцією, медом, хлібопродуктами та іншими необхідними товарами.
Ярмарок організовує виконавчий комітет міської ради.
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