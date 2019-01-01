У місті на Волині відбудеться сільськогосподарський ярмарок





Про це інформує



Містяни матимуть змогу запастися сільськогосподарською продукцією, медом, хлібопродуктами та іншими необхідними товарами.



Ярмарок організовує виконавчий комітет міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го жовтня у Володимирі-Волиському у парку «Слов’янський» відбудеться ярмарок, на якому ожна буде придбати овочі дешевше, ніж на ринку.Про це інформує Буг Містяни матимуть змогу запастися сільськогосподарською продукцією, медом, хлібопродуктами та іншими необхідними товарами.Ярмарок організовує виконавчий комітет міської ради.

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