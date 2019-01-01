вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
12 жовтня в народному календарі відзначають день преподобного Киріяка.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Веніамін, повідомляє 24 канал.

Народні прикмети на 12 жовтня

– На небі 12 жовтня багато зірок – осінь буде сухою.

– Ввечері або пізно вночі з'являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.

– У лісі 12 жовтня з'явилися пізні гриби – сніг також буде пізно.

Що можна робити 12 жовтня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати

Що не можна робити 12 жовтня

1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 12 жовтня, прикменти, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці
Сьогодні, 09:35
12 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:13
У Луцькраді думали, як налагодити транспортне сполучення з селами Прилуцької сільради
Сьогодні, 08:34
Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО
Сьогодні, 07:20
Центральні вулиці Луцька хочуть почистити від реклами. ВІДЕО
Сьогодні, 06:25
Схожі новини
День осіннього рівнодення 2019: прикмети і заборони День осіннього рівнодення 2019: прикмети і заборони
23 вересень, 07:22
19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити 19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити
19 вересень, 09:39
10 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 10 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 серпень, 10:31
3 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 3 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
03 серпень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці
Сьогодні, 09:35
 0
12 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:13
 0
У Луцькраді думали, як налагодити транспортне сполучення з селами Прилуцької сільради
Сьогодні, 08:34
 0
Луцькі родини отримали продуктові набори з нагоди свята Покрови. ФОТО
Сьогодні, 07:20
 0
Центральні вулиці Луцька хочуть почистити від реклами. ВІДЕО
Сьогодні, 06:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿