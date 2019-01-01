Помста за голубів: жителі міста на Волині запевняють, що їхній сусід вбиває котів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



За їхніми словами, чоловік вбиває котів, бо вважає їх найбільшим ворогом для голубів, яких розводить.



Поранених тварин не раз діставали з капканів, а також мертвими виловлювали в місцевому водоймищі. На кількох вулицях міста котів майже немає. Вони зникають посеред дня. Маленького Пушика власниця лише на кілька хвилин виносить на двір і відразу ховає в будинок.



Місцеві розповідають, що бояться випускати пухнастих, бо за кілька років їх зникла чи не сотня. Люди переконані, що котів вбиває їх сусід. Мертвих тварин виловлювали на місцевому водоймищі. "Він погрожує людям, сказав, що коти тут ходити не будуть", - каже Зінаїда Паляниця. Чоловік разом з дружиною з сусідами не спілкуються. Хвіртка зачинена.



Журналісти поспілкувалися з чоловіком телефоном. Він каже, що майже десять років розводить рідкісних голубів. За великі гроші купує їх за кордоном і вже неодноразово бачив, як його птахів з'їдали сусідські коти. Чоловік не заперечує, що котів виловлює. Але, мовляв, тільки тих, хто заходить до нього. Тварин не вбиває, а вивозить з села. Сусіди ж стверджують, що він навмисне полює на котів. Біля огорожі показують пастки - капкани.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі двох вулиць у Ковелі на Волині стверджують, що їхніх котів виловлює і вбиває сусід.Про це йдеться в сюжеті ТСН За їхніми словами, чоловік вбиває котів, бо вважає їх найбільшим ворогом для голубів, яких розводить.Поранених тварин не раз діставали з капканів, а також мертвими виловлювали в місцевому водоймищі. На кількох вулицях міста котів майже немає. Вони зникають посеред дня. Маленького Пушика власниця лише на кілька хвилин виносить на двір і відразу ховає в будинок.Місцеві розповідають, що бояться випускати пухнастих, бо за кілька років їх зникла чи не сотня. Люди переконані, що котів вбиває їх сусід. Мертвих тварин виловлювали на місцевому водоймищі. "Він погрожує людям, сказав, що коти тут ходити не будуть", - каже. Чоловік разом з дружиною з сусідами не спілкуються. Хвіртка зачинена.Журналісти поспілкувалися з чоловіком телефоном. Він каже, що майже десять років розводить рідкісних голубів. За великі гроші купує їх за кордоном і вже неодноразово бачив, як його птахів з'їдали сусідські коти. Чоловік не заперечує, що котів виловлює. Але, мовляв, тільки тих, хто заходить до нього. Тварин не вбиває, а вивозить з села. Сусіди ж стверджують, що він навмисне полює на котів. Біля огорожі показують пастки - капкани.

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