Поліція Волині звітуватиме перед громадськістю

Наступного тижня керівництво Головного управління Національної поліції в області та його територіальних підрозділів візьме участь у відкритих зустрічах із представниками органів місцевого самоврядування та громадськістю. Відповідне доручення з цього приводу підписав керівник поліції Волині(на фото).Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Правоохоронці прозвітують про поліцейську діяльність, а також обговорять із представниками інститутів громадянського суспільства, головами міських, районних, сільських і селищних рад, депутатами місцевих рад, керівниками навчальних закладів, установ і організацій шляхи підвищення ефективності взаємодії з поліцією, визначать поточні проблеми та оберуть дієві шляхи їх вирішення.У вівторок, 15 жовтня, такі зустрічі заплановані в 11 годині в Ковельському відділі та о 13 годині в Турійському відділенні поліції.У середу, 16 жовтня, відкриті зустрічі відбудуться 11:00 у Володимир-Волинському відділі, о 13:00 – Локачинському та Рожищенському відділеннях поліції.В четвер, 17 жовтня, заплановані зустрічі в 11:00 в Маневицькому відділі, 13:00 – Любешівському відділенні та 15:00 – Камінь-Каширському відділі поліції.У п’ятницю, 18 жовтня, відкриті зустрічі відбудуться 11:00 – Горохівському та Любомльському відділах і Старовижівському відділенні поліції, 12:00 – Ківерцівському відділі поліції, о 13:00 – Ратнівському відділі, Шацькому та Іваничівському відділеннях поліції, а о 15:00 – Нововолинському відділенні поліції.