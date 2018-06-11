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У Ківерцівському районі підлітки на мотоциклі влетіли в авто: хлопці – в реанімації

У Ківерцівському районі підлітки на мотоциклі влетіли в авто: хлопці – в реанімації
Учора, 11 жовтня, по 20 годині на автодорозі неподалік села Кадище Ківерцівського району мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» зіткнувся із зустрічним автомобілем Volkswagen Passat. Мотоцикліста та його 16-річного пасажира госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські встановили, що за кермом мотоцикла перебував 17-річний житель селища Цумань. Ймовірно, що він не впорався з керуванням та виїхавши на смугу зустрічного руху допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 28-річного жителя цього ж населеного пункту. Внаслідок ДТП постраждали мотоцикліст та його пасажир. Їх госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.

За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Фото ілюстративне


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Теги: аварія, ДТП, Кадище, Волинь, мотоцикл
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Коментарі 1
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Краще би молилися би в церквах УПЦ замість катання на цьому хламі.
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