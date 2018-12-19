Український міністр влаштував «прийом громадян» у Facebook

Тимофій Милованов у суботу 12 жовтня проводить "прийом громадян" на



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"Міністр має проводити прийом громадян. Зробимо це тут. Протягом дня пишіть питання, я буду відповідати", - написав Милованов.



Пост міністра з’явився о 9:15 ранку. Станом на 12:10 там майже 370 коментарів.



На перше питання "Як життя?" він відповів: "Нормально. Легше, ніж в Київській Школі Економіки. Дві причини. Не потрібно постійно літати в США і назад. Тому зник хронічний джет лег. Також є набагато більше ресурсів. Тобто не потрібно їх шукати, а можна сфокусуватись на роботі".



Багато питань стосуються ринку землі. Так, коментуючи питання про долю землі державної власності у разі прийняття закону про обіг земель, Милованов зазначив, що поки планується передати землю громадам на місця, а вони будуть вирішувати, як нею розпорядитися.



"Але обмеження на методи продажу – тільки через прозорі електронні аукціони. Можливо, частину землі держава залишить собі в розпорядженні. Наприклад, через стратегічні або економічні причини. Розробка цього в процесі", - додав він.



Щодо обмеження на купівлю землі сільськогосподарського призначення для іноземців, міністр висловив думку, що "будь-які обмеження на будь-якому ринку зазвичай призводять до втрати ефективності, робочих місяць, доданої вартості, обмеження на покупців зменшують ціну".



"Якщо українці з часом побачать, що держава спроможна захистити їх від поганих іноземців, а від хороших є користь (сьогодні є багато прикладів хороших іноземців в агро - наприклад Кейсс, що виробляє молоко під Уманю, чи Астарта, яка має гарних канадських інвесторів), то люди підтримають зменшення обмежень. Але тут держава має багато зробити. І перш за все, побудувати довіру до себе", - написав він.



Водночас Милованов підкреслив, що в питанні можливого продажу землі іноземцям мають бути винятки.



"Ми не хочемо, щоб російські компанії купували землю. Ми не хочемо, щоб компанії, пов`язані з іншими державами, купували землю. Ми не хочемо, щоб землю, яка має стратегічне значення купували ті, кого ми не можемо контролювати. Наприклад землю біля кордону… Але ми також не хочемо, щоб землю купували бандити чи корупціонери", - зазначив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарствау суботу 12 жовтня проводить "прийом громадян" на своїй сторінці у Facebook Про це повідомляє Українська правда "Міністр має проводити прийом громадян. Зробимо це тут. Протягом дня пишіть питання, я буду відповідати", - написав Милованов.Пост міністра з’явився о 9:15 ранку. Станом на 12:10 там майже 370 коментарів.На перше питання "Як життя?" він відповів: "Нормально. Легше, ніж в Київській Школі Економіки. Дві причини. Не потрібно постійно літати в США і назад. Тому зник хронічний джет лег. Також є набагато більше ресурсів. Тобто не потрібно їх шукати, а можна сфокусуватись на роботі".Багато питань стосуються ринку землі. Так, коментуючи питання про долю землі державної власності у разі прийняття закону про обіг земель, Милованов зазначив, що поки планується передати землю громадам на місця, а вони будуть вирішувати, як нею розпорядитися."Але обмеження на методи продажу – тільки через прозорі електронні аукціони. Можливо, частину землі держава залишить собі в розпорядженні. Наприклад, через стратегічні або економічні причини. Розробка цього в процесі", - додав він.Щодо обмеження на купівлю землі сільськогосподарського призначення для іноземців, міністр висловив думку, що "будь-які обмеження на будь-якому ринку зазвичай призводять до втрати ефективності, робочих місяць, доданої вартості, обмеження на покупців зменшують ціну"."Якщо українці з часом побачать, що держава спроможна захистити їх від поганих іноземців, а від хороших є користь (сьогодні є багато прикладів хороших іноземців в агро - наприклад Кейсс, що виробляє молоко під Уманю, чи Астарта, яка має гарних канадських інвесторів), то люди підтримають зменшення обмежень. Але тут держава має багато зробити. І перш за все, побудувати довіру до себе", - написав він.Водночас Милованов підкреслив, що в питанні можливого продажу землі іноземцям мають бути винятки."Ми не хочемо, щоб російські компанії купували землю. Ми не хочемо, щоб компанії, пов`язані з іншими державами, купували землю. Ми не хочемо, щоб землю, яка має стратегічне значення купували ті, кого ми не можемо контролювати. Наприклад землю біля кордону… Але ми також не хочемо, щоб землю купували бандити чи корупціонери", - зазначив міністр.

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