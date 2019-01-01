На Волині пенсіонерка викликала поліцію через зниклу банку зі смальцем





Про це пише



Поліцейські, які прибули на місце, з’ясовували, що жінка переставила «пропажу» в інше місце і забула.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 79-річна жителька Горохова через нібито зниклу банку зі смальцем викликала поліцію.Про це пише Волинь Нова Поліцейські, які прибули на місце, з’ясовували, що жінка переставила «пропажу» в інше місце і забула.

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