На Волині пенсіонерка викликала поліцію через зниклу банку зі смальцем
Сьогодні, 12:49
79-річна жителька Горохова через нібито зниклу банку зі смальцем викликала поліцію.
Про це пише Волинь Нова.
Поліцейські, які прибули на місце, з’ясовували, що жінка переставила «пропажу» в інше місце і забула.
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Про це пише Волинь Нова.
Поліцейські, які прибули на місце, з’ясовували, що жінка переставила «пропажу» в інше місце і забула.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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