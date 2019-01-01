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Патрульні відшукали рідних 6-річного ковельчанина, який ледве не опинився у Луцьку, шукаючи маму

Патрульні відшукали рідних 6-річного ковельчанина, який ледве не опинився у Луцьку, шукаючи маму
У Ковелі патрульні відшукали рідних 6-річного хлопчика, який загубився.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

11 жовтня 6-річний хлопчик після школи сів у маршрутне таксі, яке рухалось у напрямку Луцька з Ковеля. За містом водій звернув увагу на дитину: той уже розгубився і починав плакати. Дорослі з’ясували, що дитина помилково сіла в транспортний засіб, мовляв, хотіла поїхати до мами.

Працівники автозаправки викликали на місце події патрульних.

«Спочатку хлопець нічого не говорив, він був переляканий, плакав. Але коли ми купили йому шоколадку і булочку, то заговорив і приблизно почав розказувати, де живе. Це був район Сільмашу», - розповідає про події поліцейський Олексій, який несе службу другий місяць і такий випадок має вперше.

Близько трьох годин патрульні їздили Ковелем, оглядали різні будинки, опитували людей. Згодом зустріли осіб, які вже розшукували дитину. Хлопця передали родичам.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з рідними, застерегли від схожих випадків у майбутньому, наголосили, що дітям потрібно записувати адресу проживання чи номер мобільного когось з дорослих і класти до кишені - на випадок таких згуб.

Своєю чергою, патрульні дякують небайдужим громадянам, які проявили чуйність та вчасно зателефонували до поліції за номером 102.

Патрульні відшукали рідних 6-річного ковельчанина, який ледве не опинився у Луцьку, шукаючи маму

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Теги: патрульні, Волинь, дитина, розшук
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