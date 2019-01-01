Патрульні відшукали рідних 6-річного ковельчанина, який ледве не опинився у Луцьку, шукаючи маму
Сьогодні, 13:16
У Ковелі патрульні відшукали рідних 6-річного хлопчика, який загубився.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
11 жовтня 6-річний хлопчик після школи сів у маршрутне таксі, яке рухалось у напрямку Луцька з Ковеля. За містом водій звернув увагу на дитину: той уже розгубився і починав плакати. Дорослі з’ясували, що дитина помилково сіла в транспортний засіб, мовляв, хотіла поїхати до мами.
Працівники автозаправки викликали на місце події патрульних.
«Спочатку хлопець нічого не говорив, він був переляканий, плакав. Але коли ми купили йому шоколадку і булочку, то заговорив і приблизно почав розказувати, де живе. Це був район Сільмашу», - розповідає про події поліцейський Олексій, який несе службу другий місяць і такий випадок має вперше.
Близько трьох годин патрульні їздили Ковелем, оглядали різні будинки, опитували людей. Згодом зустріли осіб, які вже розшукували дитину. Хлопця передали родичам.
Поліцейські провели профілактичну бесіду з рідними, застерегли від схожих випадків у майбутньому, наголосили, що дітям потрібно записувати адресу проживання чи номер мобільного когось з дорослих і класти до кишені - на випадок таких згуб.
Своєю чергою, патрульні дякують небайдужим громадянам, які проявили чуйність та вчасно зателефонували до поліції за номером 102.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
11 жовтня 6-річний хлопчик після школи сів у маршрутне таксі, яке рухалось у напрямку Луцька з Ковеля. За містом водій звернув увагу на дитину: той уже розгубився і починав плакати. Дорослі з’ясували, що дитина помилково сіла в транспортний засіб, мовляв, хотіла поїхати до мами.
Працівники автозаправки викликали на місце події патрульних.
«Спочатку хлопець нічого не говорив, він був переляканий, плакав. Але коли ми купили йому шоколадку і булочку, то заговорив і приблизно почав розказувати, де живе. Це був район Сільмашу», - розповідає про події поліцейський Олексій, який несе службу другий місяць і такий випадок має вперше.
Близько трьох годин патрульні їздили Ковелем, оглядали різні будинки, опитували людей. Згодом зустріли осіб, які вже розшукували дитину. Хлопця передали родичам.
Поліцейські провели профілактичну бесіду з рідними, застерегли від схожих випадків у майбутньому, наголосили, що дітям потрібно записувати адресу проживання чи номер мобільного когось з дорослих і класти до кишені - на випадок таких згуб.
Своєю чергою, патрульні дякують небайдужим громадянам, які проявили чуйність та вчасно зателефонували до поліції за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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