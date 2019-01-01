В зоні відчуження затримали сталкера з Дніпропетровщини
Сьогодні, 13:51
В зоні ЧАЕС затримали сталкера з Дніпропетровщини.
Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Сьогодні прикордонники відділу “Іванків” Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції затримали чоловіка, який намагався перетнути тилову межу та потрапити в зону ЧАЕС.
«Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, прямував в обхід контрольних пунктів на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі сталкера притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення», — вказано у повідомленні.
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Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Сьогодні прикордонники відділу “Іванків” Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції затримали чоловіка, який намагався перетнути тилову межу та потрапити в зону ЧАЕС.
«Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, прямував в обхід контрольних пунктів на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі сталкера притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення», — вказано у повідомленні.
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