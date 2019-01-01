На Волині меморіальну дошку загиблому Герою





Про це повідомили на



49-річний командир 1-го механізованого взводу 9-ої механізованої роти 3-го механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади мріяв про те, що скоро війна закінчиться і він повернеться до своєї сім'ї. Та цього дня боєць так і не дочекався. Його життя обірвалося від вогнепального поранення 9 травня біля містечка Золоте Попаснянського району Луганської області. Воїн служив по контракту з 2016 року.



Рідні та близькі Олега, представники Нововолинської міської влади, учні і викладачі зібралися на території навчального закладу, аби вшанувати пам'ять Героя.



Теплими словами згадує свого випускника колишній директор ПТУ №11, яке зараз увійшло до складу Нововолинського Центру ПТО, Юрій Стецюк.



Скорботні рядки виголосив заступник Нововолинського міського голови Олександр Громик.



«Подвиг Олега Пушкарука та усіх загиблих бійців є взірцем для молодого покоління. Наш обов’язок – пам’ятати своїх Героїв, брати із них приклад», – зазнач Олександр Громик.



Благочинний Нововолинського благочиння, настоятель Свято - Духівського храму, митрофорний протоієрей Степан Фульмес здійснив чин освячення меморіальної дошки і відправив панахиду за загиблими Героями, звернувшись до присутніх ізпромовою.



В Олега залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську відкрили меморіальну дошку воїну ООС, який загинув у 2018 році.Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.49-річний командир 1-го механізованого взводу 9-ої механізованої роти 3-го механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади мріяв про те, що скоро війна закінчиться і він повернеться до своєї сім'ї. Та цього дня боєць так і не дочекався. Його життя обірвалося від вогнепального поранення 9 травня біля містечка Золоте Попаснянського району Луганської області. Воїн служив по контракту з 2016 року.Рідні та близькі Олега, представники Нововолинської міської влади, учні і викладачі зібралися на території навчального закладу, аби вшанувати пам'ять Героя.Теплими словами згадує свого випускника колишній директор ПТУ №11, яке зараз увійшло до складу Нововолинського Центру ПТО,Скорботні рядки виголосив заступник Нововолинського міського голови«Подвиг Олега Пушкарука та усіх загиблих бійців є взірцем для молодого покоління. Наш обов’язок – пам’ятати своїх Героїв, брати із них приклад», – зазнач Олександр Громик.Благочинний Нововолинського благочиння, настоятель Свято - Духівського храму, митрофорний протоієрейздійснив чин освячення меморіальної дошки і відправив панахиду за загиблими Героями, звернувшись до присутніх ізпромовою.В Олега залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.

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