вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою

На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою
У Нововолинську відкрили меморіальну дошку воїну ООС, який загинув у 2018 році.

Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.

49-річний командир 1-го механізованого взводу 9-ої механізованої роти 3-го механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади мріяв про те, що скоро війна закінчиться і він повернеться до своєї сім'ї. Та цього дня боєць так і не дочекався. Його життя обірвалося від вогнепального поранення 9 травня біля містечка Золоте Попаснянського району Луганської області. Воїн служив по контракту з 2016 року.

Рідні та близькі Олега, представники Нововолинської міської влади, учні і викладачі зібралися на території навчального закладу, аби вшанувати пам'ять Героя.

Теплими словами згадує свого випускника колишній директор ПТУ №11, яке зараз увійшло до складу Нововолинського Центру ПТО, Юрій Стецюк.

Скорботні рядки виголосив заступник Нововолинського міського голови Олександр Громик.

«Подвиг Олега Пушкарука та усіх загиблих бійців є взірцем для молодого покоління. Наш обов’язок – пам’ятати своїх Героїв, брати із них приклад», – зазнач Олександр Громик.

Благочинний Нововолинського благочиння, настоятель Свято - Духівського храму, митрофорний протоієрей Степан Фульмес здійснив чин освячення меморіальної дошки і відправив панахиду за загиблими Героями, звернувшись до присутніх ізпромовою.

В Олега залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.

На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атовець, смерть, Волинь, дошка, пам'ять
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Перечитайте назву статті
Відповісти
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку
Сьогодні, 15:14
На Волині відзначили жінок, які мають п'ятеро та більше дітей
Сьогодні, 14:58
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою
Сьогодні, 14:26
В зоні відчуження затримали сталкера з Дніпропетровщини
Сьогодні, 13:51
Патрульні відшукали рідних 6-річного ковельчанина, який ледве не опинився у Луцьку, шукаючи маму
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
У Луцьку помер ветеран АТО У Луцьку помер ветеран АТО
20 серпень, 13:53
У зоні ООС загинув 20-річний волинянин У зоні ООС загинув 20-річний волинянин
16 серпень, 08:57
Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО
23 липень, 13:27
На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука
19 червень, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку
Сьогодні, 15:14
 0
На Волині відзначили жінок, які мають п'ятеро та більше дітей
Сьогодні, 14:58
 0
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою
Сьогодні, 14:26
 0
В зоні відчуження затримали сталкера з Дніпропетровщини
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿