На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою
Сьогодні, 14:26
У Нововолинську відкрили меморіальну дошку воїну ООС, який загинув у 2018 році.
Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.
49-річний командир 1-го механізованого взводу 9-ої механізованої роти 3-го механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади мріяв про те, що скоро війна закінчиться і він повернеться до своєї сім'ї. Та цього дня боєць так і не дочекався. Його життя обірвалося від вогнепального поранення 9 травня біля містечка Золоте Попаснянського району Луганської області. Воїн служив по контракту з 2016 року.
Рідні та близькі Олега, представники Нововолинської міської влади, учні і викладачі зібралися на території навчального закладу, аби вшанувати пам'ять Героя.
Теплими словами згадує свого випускника колишній директор ПТУ №11, яке зараз увійшло до складу Нововолинського Центру ПТО, Юрій Стецюк.
Скорботні рядки виголосив заступник Нововолинського міського голови Олександр Громик.
«Подвиг Олега Пушкарука та усіх загиблих бійців є взірцем для молодого покоління. Наш обов’язок – пам’ятати своїх Героїв, брати із них приклад», – зазнач Олександр Громик.
Благочинний Нововолинського благочиння, настоятель Свято - Духівського храму, митрофорний протоієрей Степан Фульмес здійснив чин освячення меморіальної дошки і відправив панахиду за загиблими Героями, звернувшись до присутніх ізпромовою.
В Олега залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.
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Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.
49-річний командир 1-го механізованого взводу 9-ої механізованої роти 3-го механізованого батальйону 14-ої окремої механізованої бригади мріяв про те, що скоро війна закінчиться і він повернеться до своєї сім'ї. Та цього дня боєць так і не дочекався. Його життя обірвалося від вогнепального поранення 9 травня біля містечка Золоте Попаснянського району Луганської області. Воїн служив по контракту з 2016 року.
Рідні та близькі Олега, представники Нововолинської міської влади, учні і викладачі зібралися на території навчального закладу, аби вшанувати пам'ять Героя.
Теплими словами згадує свого випускника колишній директор ПТУ №11, яке зараз увійшло до складу Нововолинського Центру ПТО, Юрій Стецюк.
Скорботні рядки виголосив заступник Нововолинського міського голови Олександр Громик.
«Подвиг Олега Пушкарука та усіх загиблих бійців є взірцем для молодого покоління. Наш обов’язок – пам’ятати своїх Героїв, брати із них приклад», – зазнач Олександр Громик.
Благочинний Нововолинського благочиння, настоятель Свято - Духівського храму, митрофорний протоієрей Степан Фульмес здійснив чин освячення меморіальної дошки і відправив панахиду за загиблими Героями, звернувшись до присутніх ізпромовою.
В Олега залишилися дружина та двоє малолітніх дітей.
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