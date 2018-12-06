На Волині відзначили жінок, які мають п'ятеро та більше дітей
Сьогодні, 14:58
В Камінь-Каширську відбулося вручення посвідчень про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» та нагрудних знаків 17-м жінкам, які виховують п’ятеро і більше дітей.
Про це інформує Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, передає Район.Камінь-Каширський.
Нагороди матерям вручила перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Михалік і голова районної ради Віктор Сус.
Тож згідно з відповідним Указом Президента України ці державні нагороди отримали:
Людмила Баран – мати п’яти дітей, с. Боровне;
Тамара Босак – мати десяти дітей, с. Боровне;
Лідія Велимчаниця – мати семи дітей, с. Хотешів;
Оксана Велимчаниця – мати шести дітей, с. Черче;
Ірина Денисюк – мати п’яти дітей, с. Полиці;
Валентина Книшик – мати п’яти дітей, с. Соснівка;
Людмила Коніщук – мати восьми дітей, с. Брониця;
Лариса Кучин – мати п’яти дітей, с. Воєгоща;
Людмила Митчик – мати п’яти дітей, с. Осівці;
Олена Осадчук – мати п’яти дітей, с. Стобихівка;
Тетяна Панасюк – мати п’яти дітей, с. Соснівка;
Лідія Пивоварчук – мати семи дітей, с. Житнівка;
Наталія Василівна Ратнюк – мати п’яти дітей, м. Камінь-Каширський;
Наталія Павлівна Ратнюк – мати шести дітей, м. Камінь-Каширський;
Людмила Рудчик – мати п’яти дітей, с. Нуйно;
Леся Семенюк – мати шести дітей, с. Верхи;
Надія Сус – мати шести дітей, с. Раків Ліс.
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Про це інформує Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, передає Район.Камінь-Каширський.
Нагороди матерям вручила перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Михалік і голова районної ради Віктор Сус.
Тож згідно з відповідним Указом Президента України ці державні нагороди отримали:
Людмила Баран – мати п’яти дітей, с. Боровне;
Тамара Босак – мати десяти дітей, с. Боровне;
Лідія Велимчаниця – мати семи дітей, с. Хотешів;
Оксана Велимчаниця – мати шести дітей, с. Черче;
Ірина Денисюк – мати п’яти дітей, с. Полиці;
Валентина Книшик – мати п’яти дітей, с. Соснівка;
Людмила Коніщук – мати восьми дітей, с. Брониця;
Лариса Кучин – мати п’яти дітей, с. Воєгоща;
Людмила Митчик – мати п’яти дітей, с. Осівці;
Олена Осадчук – мати п’яти дітей, с. Стобихівка;
Тетяна Панасюк – мати п’яти дітей, с. Соснівка;
Лідія Пивоварчук – мати семи дітей, с. Житнівка;
Наталія Василівна Ратнюк – мати п’яти дітей, м. Камінь-Каширський;
Наталія Павлівна Ратнюк – мати шести дітей, м. Камінь-Каширський;
Людмила Рудчик – мати п’яти дітей, с. Нуйно;
Леся Семенюк – мати шести дітей, с. Верхи;
Надія Сус – мати шести дітей, с. Раків Ліс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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