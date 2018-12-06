На Волині відзначили жінок, які мають п'ятеро та більше дітей





Про це інформує Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, передає



Нагороди матерям вручила перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Михалік і голова районної ради Віктор Сус.



Тож згідно з відповідним Указом Президента України ці державні нагороди отримали:



Людмила Баран – мати п’яти дітей, с. Боровне;

Тамара Босак – мати десяти дітей, с. Боровне;

Лідія Велимчаниця – мати семи дітей, с. Хотешів;

Оксана Велимчаниця – мати шести дітей, с. Черче;

Ірина Денисюк – мати п’яти дітей, с. Полиці;

Валентина Книшик – мати п’яти дітей, с. Соснівка;

Людмила Коніщук – мати восьми дітей, с. Брониця;

Лариса Кучин – мати п’яти дітей, с. Воєгоща;

Людмила Митчик – мати п’яти дітей, с. Осівці;

Олена Осадчук – мати п’яти дітей, с. Стобихівка;

Тетяна Панасюк – мати п’яти дітей, с. Соснівка;

Лідія Пивоварчук – мати семи дітей, с. Житнівка;

Наталія Василівна Ратнюк – мати п’яти дітей, м. Камінь-Каширський;

Наталія Павлівна Ратнюк – мати шести дітей, м. Камінь-Каширський;

Людмила Рудчик – мати п’яти дітей, с. Нуйно;

Леся Семенюк – мати шести дітей, с. Верхи;

Надія Сус – мати шести дітей, с. Раків Ліс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Камінь-Каширську відбулося вручення посвідчень про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» та нагрудних знаків 17-м жінкам, які виховують п’ятеро і більше дітей.Про це інформує Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, передає Район.Камінь-Каширський Нагороди матерям вручила перший заступник голови районної державної адміністраціїі голова районної радиТож згідно з відповідним Указом Президента України ці державні нагороди отримали:– мати п’яти дітей, с. Боровне;– мати десяти дітей, с. Боровне;– мати семи дітей, с. Хотешів;– мати шести дітей, с. Черче;– мати п’яти дітей, с. Полиці;– мати п’яти дітей, с. Соснівка;– мати восьми дітей, с. Брониця;– мати п’яти дітей, с. Воєгоща;– мати п’яти дітей, с. Осівці;– мати п’яти дітей, с. Стобихівка;– мати п’яти дітей, с. Соснівка;– мати семи дітей, с. Житнівка;– мати п’яти дітей, м. Камінь-Каширський;– мати шести дітей, м. Камінь-Каширський;– мати п’яти дітей, с. Нуйно;– мати шести дітей, с. Верхи;– мати шести дітей, с. Раків Ліс.

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