вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку

У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку
У Луцьку, на вулиці Шота Руставелі, чоловік погрожував підірвати гранату у дворі житлового будинку.

Інцидент стався в обідню пору 12 жовтня, повідомляють Волинські Новини з посиланням на очевидців пригоди.

З їхніх слів, чоловік погрожував кинути гранату серед двору, де у той час перебувала значна кількість людей, в тому числі діти.

На виклик одразу прибуло декілька автомобілів поліції та «швидкої».

Начальник міськвідділу поліції Олег Кічук, який був присутнім на місці інциденту, розповів, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Затримати чоловіка вдалося на балконі власної квартири, куди він втікав від правоохоронців. При затриманні він отримав незначні ушкодження, порізи від скла.

Кічук також зазначив, що буде проведено експертизу для з’ясування, чи була граната бойовою та чи становила реальну загрозу життю громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: граната, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку
Сьогодні, 15:14
На Волині відзначили жінок, які мають п'ятеро та більше дітей
Сьогодні, 14:58
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою
Сьогодні, 14:26
В зоні відчуження затримали сталкера з Дніпропетровщини
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
Вовченко вперше прокоментував вибух гранати у луцькій «патрульці» Вовченко вперше прокоментував вибух гранати у луцькій «патрульці»
27 серпень, 18:28
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
22 травень, 13:24
Поліція прокоментувала інцидент зі знайденою гранатою у Луцьку Поліція прокоментувала інцидент зі знайденою гранатою у Луцьку
07 липень, 2018, 12:38
У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО
07 липень, 2018, 01:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку
Сьогодні, 15:14
 0
На Волині відзначили жінок, які мають п'ятеро та більше дітей
Сьогодні, 14:58
 0
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою
Сьогодні, 14:26
 0
В зоні відчуження затримали сталкера з Дніпропетровщини
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿