У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку





Інцидент стався в обідню пору 12 жовтня, повідомляють



З їхніх слів, чоловік погрожував кинути гранату серед двору, де у той час перебувала значна кількість людей, в тому числі діти.



На виклик одразу прибуло декілька автомобілів поліції та «швидкої».



Начальник міськвідділу поліції Олег Кічук, який був присутнім на місці інциденту, розповів, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Затримати чоловіка вдалося на балконі власної квартири, куди він втікав від правоохоронців. При затриманні він отримав незначні ушкодження, порізи від скла.



Кічук також зазначив, що буде проведено експертизу для з’ясування, чи була граната бойовою та чи становила реальну загрозу життю громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Шота Руставелі, чоловік погрожував підірвати гранату у дворі житлового будинку.Інцидент стався в обідню пору 12 жовтня, повідомляють Волинські Новини з посиланням на очевидців пригоди.З їхніх слів, чоловік погрожував кинути гранату серед двору, де у той час перебувала значна кількість людей, в тому числі діти.На виклик одразу прибуло декілька автомобілів поліції та «швидкої».Начальник міськвідділу поліції, який був присутнім на місці інциденту, розповів, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Затримати чоловіка вдалося на балконі власної квартири, куди він втікав від правоохоронців. При затриманні він отримав незначні ушкодження, порізи від скла.Кічук також зазначив, що буде проведено експертизу для з’ясування, чи була граната бойовою та чи становила реальну загрозу життю громадян.

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