У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО





Про це повідомляє



У Ковелі в ході реалізації інформації щодо можливої доставки в населені пункти Волині контрафактних тютюнових виробів, незаконно виготовлених на території України, які в подальшому мали переміщатися до Польщі, правоохоронці зупинили автомобіль "Фольксваген" української реєстрації, яким керував наш співвітчизник.



Під час огляду встановили, що у багажному відділенні транспортуються тютюнові вироби, але водій відкрити автомобіль для перевірки відмовився.



Учора, 11 жовтня, під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури на підставі ухвали судді Ковельського міськрайонного суду провели обшук зазначеного автомобіля. У ньому виявили 40 ящиків сигарет, а саме – 20 тисяч пачок контрафактних цигарок. Попередня вартість становить близько пів мільйона гривень. Товар вилучили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині правоохоронці затримали контрафактні цигарки вартістю близько пів мільйона гривень.Про це повідомляє Держприкордонслужба У Ковелі в ході реалізації інформації щодо можливої доставки в населені пункти Волині контрафактних тютюнових виробів, незаконно виготовлених на території України, які в подальшому мали переміщатися до Польщі, правоохоронці зупинили автомобіль "Фольксваген" української реєстрації, яким керував наш співвітчизник.Під час огляду встановили, що у багажному відділенні транспортуються тютюнові вироби, але водій відкрити автомобіль для перевірки відмовився.Учора, 11 жовтня, під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури на підставі ухвали судді Ковельського міськрайонного суду провели обшук зазначеного автомобіля. У ньому виявили 40 ящиків сигарет, а саме – 20 тисяч пачок контрафактних цигарок. Попередня вартість становить близько пів мільйона гривень. Товар вилучили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію