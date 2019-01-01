На Донбасі можливий сценарій Придністров'я, – нардеп з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
На території Донбасу можливий розвиток подій за сценарієм Придністров'я.
Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі» розповів народний депутат України Ігор Гузь, пише "Конкурент".
Зі слів Ігоря Гузя, його обурює не так «формула Штайнмаєра», як те, яким чином команда Володимира Зеленського подала її українцям.
«Тут був великий провал. Якби до цього йшла підготовка і команда президента пояснювала свою позицію чітко й зрозуміло для того, щоб не ми здогадувалися в ефірах або на майданах, що має міністр закордонних справ разом з президентом відстоювати і яким чином це буде робитися, це було б набагато спокійніше, тихіше і зрозуміліше для дуже багатьох українців, в тому числі і для мене», – зауважив народний депутат.
Що стосується виборів на окупованих територіях, то, на думку Ігоря Гузя, за президентства Володимира Путіна це неможливо.
«Якщо чесно, поки живий Путін, я не бачу жодних шансів, що на території Донбасу будуть вибори за українським законодавством, під українським управлінням, так би мовити, з українськими ЗМІ і так далі. Це перше. Друге: поки живий Путін, я не вірю в те, що хтось чи він захоче «впихнути» Донбас до України... Ми не «перетравимо», вибачте, «не перемелемо», так би мовити, тих людей, які там зараз знаходяться, із сепаратистськимим насторями. Я взагалі виключаю це», – зазначив він.
Наразі, вважає Ігор Гузь, все дуже просто: Росії потрібне зняття санкцій, а дуже багатьом, і, можливо, Зеленському, потрібне припинення вогню.
«Можливо, миротворці і перетворення ситуації в придністровську. Тобто, де Молдова не контролює Придністров'я. Але Придністров'я ніхто не визнав у світі. Разом із цим з 1992 року припинені військові дії, і як би ніхто не вбиває один одного. Ось такий сценарій можливий. Тобто ми чи наші західні союзники, які втомилися від економічних проблем з Росією, яким вигідно торгувати, готові на все погодитися, і нас можуть схиляти, натомість запропонують ось такий придністровський варіант. Чи варто на це погоджуватися? Я думаю, що ні», – розповів народний обранець.
Проте, зазначив Ігор Гузь, його зараз більше хвилює відвертість, щирість і зрозумілісь українського президента і його команди у ставленні до українського народу та депутатів парламенту.
«Поки я цього не бачу, і мені прикро за президента і його команду», – додав він.
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Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі» розповів народний депутат України Ігор Гузь, пише "Конкурент".
Зі слів Ігоря Гузя, його обурює не так «формула Штайнмаєра», як те, яким чином команда Володимира Зеленського подала її українцям.
«Тут був великий провал. Якби до цього йшла підготовка і команда президента пояснювала свою позицію чітко й зрозуміло для того, щоб не ми здогадувалися в ефірах або на майданах, що має міністр закордонних справ разом з президентом відстоювати і яким чином це буде робитися, це було б набагато спокійніше, тихіше і зрозуміліше для дуже багатьох українців, в тому числі і для мене», – зауважив народний депутат.
Що стосується виборів на окупованих територіях, то, на думку Ігоря Гузя, за президентства Володимира Путіна це неможливо.
«Якщо чесно, поки живий Путін, я не бачу жодних шансів, що на території Донбасу будуть вибори за українським законодавством, під українським управлінням, так би мовити, з українськими ЗМІ і так далі. Це перше. Друге: поки живий Путін, я не вірю в те, що хтось чи він захоче «впихнути» Донбас до України... Ми не «перетравимо», вибачте, «не перемелемо», так би мовити, тих людей, які там зараз знаходяться, із сепаратистськимим насторями. Я взагалі виключаю це», – зазначив він.
Наразі, вважає Ігор Гузь, все дуже просто: Росії потрібне зняття санкцій, а дуже багатьом, і, можливо, Зеленському, потрібне припинення вогню.
«Можливо, миротворці і перетворення ситуації в придністровську. Тобто, де Молдова не контролює Придністров'я. Але Придністров'я ніхто не визнав у світі. Разом із цим з 1992 року припинені військові дії, і як би ніхто не вбиває один одного. Ось такий сценарій можливий. Тобто ми чи наші західні союзники, які втомилися від економічних проблем з Росією, яким вигідно торгувати, готові на все погодитися, і нас можуть схиляти, натомість запропонують ось такий придністровський варіант. Чи варто на це погоджуватися? Я думаю, що ні», – розповів народний обранець.
Проте, зазначив Ігор Гузь, його зараз більше хвилює відвертість, щирість і зрозумілісь українського президента і його команди у ставленні до українського народу та депутатів парламенту.
«Поки я цього не бачу, і мені прикро за президента і його команду», – додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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