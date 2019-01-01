На Донбасі можливий сценарій Придністров'я, – нардеп з Волині. ВІДЕО





Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі» розповів народний депутат України Ігор Гузь, пише "



Зі слів Ігоря Гузя, його обурює не так «формула Штайнмаєра», як те, яким чином команда Володимира Зеленського подала її українцям.



«Тут був великий провал. Якби до цього йшла підготовка і команда президента пояснювала свою позицію чітко й зрозуміло для того, щоб не ми здогадувалися в ефірах або на майданах, що має міністр закордонних справ разом з президентом відстоювати і яким чином це буде робитися, це було б набагато спокійніше, тихіше і зрозуміліше для дуже багатьох українців, в тому числі і для мене», – зауважив народний депутат.



Що стосується виборів на окупованих територіях, то, на думку Ігоря Гузя, за президентства Володимира Путіна це неможливо.



«Якщо чесно, поки живий Путін, я не бачу жодних шансів, що на території Донбасу будуть вибори за українським законодавством, під українським управлінням, так би мовити, з українськими ЗМІ і так далі. Це перше. Друге: поки живий Путін, я не вірю в те, що хтось чи він захоче «впихнути» Донбас до України... Ми не «перетравимо», вибачте, «не перемелемо», так би мовити, тих людей, які там зараз знаходяться, із сепаратистськимим насторями. Я взагалі виключаю це», – зазначив він.



Наразі, вважає Ігор Гузь, все дуже просто: Росії потрібне зняття санкцій, а дуже багатьом, і, можливо, Зеленському, потрібне припинення вогню.



«Можливо, миротворці і перетворення ситуації в придністровську. Тобто, де Молдова не контролює Придністров'я. Але Придністров'я ніхто не визнав у світі. Разом із цим з 1992 року припинені військові дії, і як би ніхто не вбиває один одного. Ось такий сценарій можливий. Тобто ми чи наші західні союзники, які втомилися від економічних проблем з Росією, яким вигідно торгувати, готові на все погодитися, і нас можуть схиляти, натомість запропонують ось такий придністровський варіант. Чи варто на це погоджуватися? Я думаю, що ні», – розповів народний обранець.



Проте, зазначив Ігор Гузь, його зараз більше хвилює відвертість, щирість і зрозумілісь українського президента і його команди у ставленні до українського народу та депутатів парламенту.



«Поки я цього не бачу, і мені прикро за президента і його команду», – додав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Донбасу можливий розвиток подій за сценарієм Придністров'я.Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі» розповів народний депутат України, пише " Конкурент ".Зі слів Ігоря Гузя, його обурює не так «формула Штайнмаєра», як те, яким чином командаподала її українцям.«Тут був великий провал. Якби до цього йшла підготовка і команда президента пояснювала свою позицію чітко й зрозуміло для того, щоб не ми здогадувалися в ефірах або на майданах, що має міністр закордонних справ разом з президентом відстоювати і яким чином це буде робитися, це було б набагато спокійніше, тихіше і зрозуміліше для дуже багатьох українців, в тому числі і для мене», – зауважив народний депутат.Що стосується виборів на окупованих територіях, то, на думку Ігоря Гузя, за президентстваце неможливо.«Якщо чесно, поки живий Путін, я не бачу жодних шансів, що на території Донбасу будуть вибори за українським законодавством, під українським управлінням, так би мовити, з українськими ЗМІ і так далі. Це перше. Друге: поки живий Путін, я не вірю в те, що хтось чи він захоче «впихнути» Донбас до України... Ми не «перетравимо», вибачте, «не перемелемо», так би мовити, тих людей, які там зараз знаходяться, із сепаратистськимим насторями. Я взагалі виключаю це», – зазначив він.Наразі, вважає Ігор Гузь, все дуже просто: Росії потрібне зняття санкцій, а дуже багатьом, і, можливо, Зеленському, потрібне припинення вогню.«Можливо, миротворці і перетворення ситуації в придністровську. Тобто, де Молдова не контролює Придністров'я. Але Придністров'я ніхто не визнав у світі. Разом із цим з 1992 року припинені військові дії, і як би ніхто не вбиває один одного. Ось такий сценарій можливий. Тобто ми чи наші західні союзники, які втомилися від економічних проблем з Росією, яким вигідно торгувати, готові на все погодитися, і нас можуть схиляти, натомість запропонують ось такий придністровський варіант. Чи варто на це погоджуватися? Я думаю, що ні», – розповів народний обранець.Проте, зазначив Ігор Гузь, його зараз більше хвилює відвертість, щирість і зрозумілісь українського президента і його команди у ставленні до українського народу та депутатів парламенту.«Поки я цього не бачу, і мені прикро за президента і його команду», – додав він.

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