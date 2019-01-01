Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Сьогодні, 16:10
У Луцьку запланували низку урочистих заходів з метою відзначення Дня захисника України.
Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Перелік заходів:
13 жовтня, неділя, 16.00 - концерт «Повстанська Покрова» на Театральному майдані;
14 жовтня, понеділок:
09.30 – вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань АТО/ООС на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;
11.00 – урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;
13.30 – урочистості з нагоди Дня захисника України, відкриття ІІ Всеукраїнського фестивалю повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані.
Відтак, 14 жовтня з 8.00 до 18.00 години обмежать в’їзд транспорту на Театральний майдан.
У закладах загальної середньої освіти та закладах культури міста проведуть тематичні культурно-мистецькі та інформаційно-просвітницькі заходи, виховні години, присвячені Дню захисника України, організують зустрічі з ветеранами ОУН-УПА, військовослужбовцями операції об’єднаних сил.
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Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Перелік заходів:
13 жовтня, неділя, 16.00 - концерт «Повстанська Покрова» на Театральному майдані;
14 жовтня, понеділок:
09.30 – вшанування пам’яті лучан, загиблих під час виконання завдань АТО/ООС на Сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа;
11.00 – урочиста посвята в ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на Театральному майдані;
13.30 – урочистості з нагоди Дня захисника України, відкриття ІІ Всеукраїнського фестивалю повстанської пісні «За Україну! За її волю!» на Театральному майдані.
Відтак, 14 жовтня з 8.00 до 18.00 години обмежать в’їзд транспорту на Театральний майдан.
У закладах загальної середньої освіти та закладах культури міста проведуть тематичні культурно-мистецькі та інформаційно-просвітницькі заходи, виховні години, присвячені Дню захисника України, організують зустрічі з ветеранами ОУН-УПА, військовослужбовцями операції об’єднаних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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