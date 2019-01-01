На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
Сьогодні, 16:24
12-го жовтня на виїзді з Володимира-Волинського в напрямку Устилуга на кільці перекинулась вантажівка Iveco , завантажена торфобрикетом. Водій з місця події втік.
Про це повідомляє видання "БУГ".
На місці події працює поліція, встановлюються деталі автопригоди.
Як зазначають правоохоронці, “водій не вписався в поворот”, ймовірно, перевищив швидкість.
Вантажівка зазнала механічних пошкоджень, вибите лобове скло.
Водій з місця пригоди зник, забравши з собою передні номерні знаки, проте забув за задні.
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Про це повідомляє видання "БУГ".
На місці події працює поліція, встановлюються деталі автопригоди.
Як зазначають правоохоронці, “водій не вписався в поворот”, ймовірно, перевищив швидкість.
Вантажівка зазнала механічних пошкоджень, вибите лобове скло.
Водій з місця пригоди зник, забравши з собою передні номерні знаки, проте забув за задні.
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