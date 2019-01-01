вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО

На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
12-го жовтня на виїзді з Володимира-Волинського в напрямку Устилуга на кільці перекинулась вантажівка Iveco , завантажена торфобрикетом. Водій з місця події втік.

Про це повідомляє видання "БУГ".

На місці події працює поліція, встановлюються деталі автопригоди.

Як зазначають правоохоронці, “водій не вписався в поворот”, ймовірно, перевищив швидкість.

Вантажівка зазнала механічних пошкоджень, вибите лобове скло.

Водій з місця пригоди зник, забравши з собою передні номерні знаки, проте забув за задні.

На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, торфобрикет, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Невдовзі на Волині відкриють декілька сімейних молочних ферм
Сьогодні, 17:16
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
Сьогодні, 16:24
Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Сьогодні, 16:10
У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
Показали ретрофото монастиря і костелу на Волині, які не збереглися до наших часів Показали ретрофото монастиря і костелу на Волині, які не збереглися до наших часів
Сьогодні, 05:46
У місті на Волині відбудеться сільськогосподарський ярмарок У місті на Волині відбудеться сільськогосподарський ярмарок
Сьогодні, 02:15
Волинянин, який хотів продати амфетамін, проведе у в'язниці чотири роки Волинянин, який хотів продати амфетамін, проведе у в'язниці чотири роки
09 жовтень, 19:30
Для інклюзивного центру на Волині придбають спецавтомобіль Для інклюзивного центру на Волині придбають спецавтомобіль
09 жовтень, 08:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Невдовзі на Волині відкриють декілька сімейних молочних ферм
Сьогодні, 17:16
 0
На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО
Сьогодні, 16:24
 0
Як у Луцьку відзначатимуть День захисника України. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Сьогодні, 16:10
 0
У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку чоловік погрожував кинути гранату у дворі будинку
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿