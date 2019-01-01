На Волині перекинулася вантажівка з торфобрикетом. ФОТО





Про це повідомляє видання "



На місці події працює поліція, встановлюються деталі автопригоди.



Як зазначають правоохоронці, “водій не вписався в поворот”, ймовірно, перевищив швидкість.



Вантажівка зазнала механічних пошкоджень, вибите лобове скло.



Водій з місця пригоди зник, забравши з собою передні номерні знаки, проте забув за задні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го жовтня на виїзді з Володимира-Волинського в напрямку Устилуга на кільці перекинулась вантажівка Iveco , завантажена торфобрикетом. Водій з місця події втік.Про це повідомляє видання " БУГ ".На місці події працює поліція, встановлюються деталі автопригоди.Як зазначають правоохоронці, “водій не вписався в поворот”, ймовірно, перевищив швидкість.Вантажівка зазнала механічних пошкоджень, вибите лобове скло.Водій з місця пригоди зник, забравши з собою передні номерні знаки, проте забув за задні.

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