У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Сьогодні, 12 жовтня, 72 ліцеїсти Луцького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою” склали присягу на вірність українському народу. Урочистості відбувалися на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.
Про це повідомляєють на сайті Луцької міської ради.
З вагомим кроком у житті їх прийшли привітати представники влади, директор навчального закладу Анатолій Дудич, духовенство, батьки, рідні та друзі.
Розпочався захід з хвилини мовчання за загиблими під час Революції Гідності та в зоні проведення антитерористичної операції, потім кращі учні поклали квіти до Стели воїнам, загиблим у роки Другої світової війни, пам'ятника Волинським Героям Небесної Сотні та могили Героя України Василя Мойсея.
У вітальному слові заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк зазначила, що цей день є особливим, адже для тих, хто ще вчора був учнем, розпочинається новий етап в житті — сьогодні вони отримують горде звання ліцеїста. “Я бажаю кожному з вас відчути смак майбутньої професії, відчути те, що місто та держава покладає на вас обов’язки захисту нашої країни. Я щиро бажаю вам успіхів, натхнення, здоров’я. Нехай обов’язково здійсняться всі ваші плани та задуми. Педагогам зичу мудрості, витривалості, терпіння. Батькам — безмежної любові та підтримки своїм дітям. В добру путь”, - побажала Ірина Чебелюк.
Благословили на успішне навчання та служіння обраній справі священнослужителі ПЦУ.
Завершилась урочиста церемонія маршем щойно посвячених ліцеїстів під звуки духового оркестру.
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Про це повідомляєють на сайті Луцької міської ради.
З вагомим кроком у житті їх прийшли привітати представники влади, директор навчального закладу Анатолій Дудич, духовенство, батьки, рідні та друзі.
Розпочався захід з хвилини мовчання за загиблими під час Революції Гідності та в зоні проведення антитерористичної операції, потім кращі учні поклали квіти до Стели воїнам, загиблим у роки Другої світової війни, пам'ятника Волинським Героям Небесної Сотні та могили Героя України Василя Мойсея.
У вітальному слові заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк зазначила, що цей день є особливим, адже для тих, хто ще вчора був учнем, розпочинається новий етап в житті — сьогодні вони отримують горде звання ліцеїста. “Я бажаю кожному з вас відчути смак майбутньої професії, відчути те, що місто та держава покладає на вас обов’язки захисту нашої країни. Я щиро бажаю вам успіхів, натхнення, здоров’я. Нехай обов’язково здійсняться всі ваші плани та задуми. Педагогам зичу мудрості, витривалості, терпіння. Батькам — безмежної любові та підтримки своїм дітям. В добру путь”, - побажала Ірина Чебелюк.
Благословили на успішне навчання та служіння обраній справі священнослужителі ПЦУ.
Завершилась урочиста церемонія маршем щойно посвячених ліцеїстів під звуки духового оркестру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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