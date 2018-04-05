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У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО

У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
Сьогодні, 12 жовтня, 72 ліцеїсти Луцького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою” склали присягу на вірність українському народу. Урочистості відбувалися на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.

Про це повідомляєють на сайті Луцької міської ради.

З вагомим кроком у житті їх прийшли привітати представники влади, директор навчального закладу Анатолій Дудич, духовенство, батьки, рідні та друзі.

Розпочався захід з хвилини мовчання за загиблими під час Революції Гідності та в зоні проведення антитерористичної операції, потім кращі учні поклали квіти до Стели воїнам, загиблим у роки Другої світової війни, пам'ятника Волинським Героям Небесної Сотні та могили Героя України Василя Мойсея.

У вітальному слові заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк зазначила, що цей день є особливим, адже для тих, хто ще вчора був учнем, розпочинається новий етап в житті — сьогодні вони отримують горде звання ліцеїста. “Я бажаю кожному з вас відчути смак майбутньої професії, відчути те, що місто та держава покладає на вас обов’язки захисту нашої країни. Я щиро бажаю вам успіхів, натхнення, здоров’я. Нехай обов’язково здійсняться всі ваші плани та задуми. Педагогам зичу мудрості, витривалості, терпіння. Батькам — безмежної любові та підтримки своїм дітям. В добру путь”, - побажала Ірина Чебелюк.

Благословили на успішне навчання та служіння обраній справі священнослужителі ПЦУ.

Завершилась урочиста церемонія маршем щойно посвячених ліцеїстів під звуки духового оркестру.

У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО

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Теги: ліцеїсти, присяга, Луцьк
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