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П’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Вінниччині. ФОТО

П’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Вінниччині. ФОТО
У Вінницькій області п’яний поліцейський став винуватцем аварії. В результаті ДТП загинула людина, ще дві постраждали.

Поліцейський виїхав на зустрічну смугу, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Після цього поліцейський за кермом Skoda Octavia зіткнувся із автомобілем Audi 80.

У результаті ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, де одна з них померла,
– мовиться у повідомленні.

Винуватець аварії – водій сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції в Києві.

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Теги: Вінниця, аварія
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