На Волині молодик побив співмешканку й намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 20:08
У Ковелі патрульні вгамували агресивного чоловіка.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
«Ми прибули на виклик миттєво і надворі фактично наткнулись на втікача, в якого з руки сочилась кров», - так розказує про сьогоднішній виклик ковельський патрульний Дмитро.
До поліції зателефонували медики та сусіди, які повідомили, що 21-річний хлопець намагався скоїти самогубство через різання вен. Коли медики почали надавати йому допомогу, той зненацька накинувся на них і став агресивним.
Одразу прибули й патрульні, які вирішили затримати чоловіка за допомогою кайданків, оскільки ніс загрозу собі та іншим.
Уже згодом він відмовився від освідування та подальшого медичного обстеження, разом з тим, стверджував, що вживав наркотики й алкоголь.
«Також перед тим він наніс тілесні ушкодження своїй співмешканці, про що від неї є відповідна заява до поліції. На порушника ми оформили необхідні адміністративні матеріали. У нього вже є цілий «шлейф» порушень, всі матеріали передали для подальшого реагування», - повідомив патрульний.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
«Ми прибули на виклик миттєво і надворі фактично наткнулись на втікача, в якого з руки сочилась кров», - так розказує про сьогоднішній виклик ковельський патрульний Дмитро.
До поліції зателефонували медики та сусіди, які повідомили, що 21-річний хлопець намагався скоїти самогубство через різання вен. Коли медики почали надавати йому допомогу, той зненацька накинувся на них і став агресивним.
Одразу прибули й патрульні, які вирішили затримати чоловіка за допомогою кайданків, оскільки ніс загрозу собі та іншим.
Уже згодом він відмовився від освідування та подальшого медичного обстеження, разом з тим, стверджував, що вживав наркотики й алкоголь.
«Також перед тим він наніс тілесні ушкодження своїй співмешканці, про що від неї є відповідна заява до поліції. На порушника ми оформили необхідні адміністративні матеріали. У нього вже є цілий «шлейф» порушень, всі матеріали передали для подальшого реагування», - повідомив патрульний.
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