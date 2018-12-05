На Волині молодик побив співмешканку й намагався скоїти самогубство

У Ковелі патрульні вгамували агресивного чоловіка.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.«Ми прибули на виклик миттєво і надворі фактично наткнулись на втікача, в якого з руки сочилась кров», - так розказує про сьогоднішній виклик ковельський патрульнийДо поліції зателефонували медики та сусіди, які повідомили, що 21-річний хлопець намагався скоїти самогубство через різання вен. Коли медики почали надавати йому допомогу, той зненацька накинувся на них і став агресивним.Одразу прибули й патрульні, які вирішили затримати чоловіка за допомогою кайданків, оскільки ніс загрозу собі та іншим.Уже згодом він відмовився від освідування та подальшого медичного обстеження, разом з тим, стверджував, що вживав наркотики й алкоголь.«Також перед тим він наніс тілесні ушкодження своїй співмешканці, про що від неї є відповідна заява до поліції. На порушника ми оформили необхідні адміністративні матеріали. У нього вже є цілий «шлейф» порушень, всі матеріали передали для подальшого реагування», - повідомив патрульний.