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У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО

У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Завершився капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Дружби у селі Льотниче Зимнівської ОТГ.

Про це БУГу повідомив голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.

Роботи були виконані підрядником «Унідор Сервіс» за кошти інфраструктурної субвенції на розвиток громади.

Також цього року, за словами Католика, роботи з асфальтування велися ще на декількох вулицях ОТГ.

Ще повністю не завершені роботи на вулиці Петрова у Зимному.

У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО

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Теги: Зимнівська ОТГ, Льотниче, дорога, ремонт
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