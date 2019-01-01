У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 05:42
Завершився капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Дружби у селі Льотниче Зимнівської ОТГ.
Про це БУГу повідомив голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
Роботи були виконані підрядником «Унідор Сервіс» за кошти інфраструктурної субвенції на розвиток громади.
Також цього року, за словами Католика, роботи з асфальтування велися ще на декількох вулицях ОТГ.
Ще повністю не завершені роботи на вулиці Петрова у Зимному.
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Про це БУГу повідомив голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
Роботи були виконані підрядником «Унідор Сервіс» за кошти інфраструктурної субвенції на розвиток громади.
Також цього року, за словами Католика, роботи з асфальтування велися ще на декількох вулицях ОТГ.
Ще повністю не завершені роботи на вулиці Петрова у Зимному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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