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У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО

У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
Перші міські змагання з дзюдо у місті відбулися 12-го жовтня у спортивному комплексі “Олімп”. Участь у них взяли близько 20-ти вихованців місцевого клубу з дзюдо.

Про це інформує Буг.

Як розповів тренер з дзюдо і суддя турніру Роман Горошкевич, це “пробні змагання, для того, щоб діти готувались брати участь у більш масштабних”.

Згодом у місті планують провести обласний турнір з дзюдо.

Переможців і учасників першого міського турніру було нагороджено грамотами управління освіти.

У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО

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Теги: дзюдо, змагання, спорт, Володимир-Волинський
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