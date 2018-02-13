У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО





Про це інформує



Як розповів тренер з дзюдо і суддя турніру Роман Горошкевич, це “пробні змагання, для того, щоб діти готувались брати участь у більш масштабних”.



Згодом у місті планують провести обласний турнір з дзюдо.



Переможців і учасників першого міського турніру було нагороджено грамотами управління освіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перші міські змагання з дзюдо у місті відбулися 12-го жовтня у спортивному комплексі “Олімп”. Участь у них взяли близько 20-ти вихованців місцевого клубу з дзюдо.Про це інформує Буг Як розповів тренер з дзюдо і суддя турніру, це “пробні змагання, для того, щоб діти готувались брати участь у більш масштабних”.Згодом у місті планують провести обласний турнір з дзюдо.Переможців і учасників першого міського турніру було нагороджено грамотами управління освіти.

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