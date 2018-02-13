У місті на Волині відбулися змагання з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 21:26
Перші міські змагання з дзюдо у місті відбулися 12-го жовтня у спортивному комплексі “Олімп”. Участь у них взяли близько 20-ти вихованців місцевого клубу з дзюдо.
Про це інформує Буг.
Як розповів тренер з дзюдо і суддя турніру Роман Горошкевич, це “пробні змагання, для того, щоб діти готувались брати участь у більш масштабних”.
Згодом у місті планують провести обласний турнір з дзюдо.
Переможців і учасників першого міського турніру було нагороджено грамотами управління освіти.
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Про це інформує Буг.
Як розповів тренер з дзюдо і суддя турніру Роман Горошкевич, це “пробні змагання, для того, щоб діти готувались брати участь у більш масштабних”.
Згодом у місті планують провести обласний турнір з дзюдо.
Переможців і учасників першого міського турніру було нагороджено грамотами управління освіти.
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