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Через зволікання МОЗу амбулаторії на Волині не можуть здати в експлуатацію

Через зволікання МОЗу амбулаторії на Волині не можуть здати в експлуатацію
Через непідписання міністеркою охорони здоров’я документів щодо проєкту реконструкції амбулаторії, існує загроза не здати будівлю в експлуатацію до зими та втратити кредиторів та підрядників.

Про це у фейсбук написав селищний голова Благодатного Олександр Топорівський, пише Буг.

З його слів, в амбулаторії селища триває реконструкція в рамках проєкту Світового Банку.

«На сьогодні підряднику за актами винні більш як 5 мільйонів гривень. Офіційна причина – не готові картки зі зразками підписів. Насправді, – міністр Зоряна Скалецька вже місяць не підписує жодних документів щодо проєкту, а за останній тиждень змінили п’ятьох координаторів проєкту», – йдеться у дописі.

Топорівський пише, що таких амбулаторій на Волині – 30, і всюди така ситуація: скоро зима, а здати в експлуатацію або закінчити ці об’єкти, під’єднати опалення не можуть.

Він також зазначає, що існує загроза втратити десятки мільйонів гривень та втратити підрядників для таких проєктів надалі, адже це сигнал і для кредиторів, і для підрядників не вкладати ресурси, які МОЗ не може ефективно використати.


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Теги: МОЗ, амбулаторія, Благодатне, документи
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