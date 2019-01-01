Через зволікання МОЗу амбулаторії на Волині не можуть здати в експлуатацію





Про це у фейсбук написав селищний голова Благодатного Олександр Топорівський, пише



З його слів, в амбулаторії селища триває реконструкція в рамках проєкту Світового Банку.



«На сьогодні підряднику за актами винні більш як 5 мільйонів гривень. Офіційна причина – не готові картки зі зразками підписів. Насправді, – міністр Зоряна Скалецька вже місяць не підписує жодних документів щодо проєкту, а за останній тиждень змінили п’ятьох координаторів проєкту», – йдеться у дописі.



Топорівський пише, що таких амбулаторій на Волині – 30, і всюди така ситуація: скоро зима, а здати в експлуатацію або закінчити ці об’єкти, під’єднати опалення не можуть.



Він також зазначає, що існує загроза втратити десятки мільйонів гривень та втратити підрядників для таких проєктів надалі, адже це сигнал і для кредиторів, і для підрядників не вкладати ресурси, які МОЗ не може ефективно використати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через непідписання міністеркою охорони здоров’я документів щодо проєкту реконструкції амбулаторії, існує загроза не здати будівлю в експлуатацію до зими та втратити кредиторів та підрядників.Про це у фейсбук написав селищний голова Благодатного, пише Буг З його слів, в амбулаторії селища триває реконструкція в рамках проєкту Світового Банку.«На сьогодні підряднику за актами винні більш як 5 мільйонів гривень. Офіційна причина – не готові картки зі зразками підписів. Насправді, – міністрвже місяць не підписує жодних документів щодо проєкту, а за останній тиждень змінили п’ятьох координаторів проєкту», – йдеться у дописі.Топорівський пише, що таких амбулаторій на Волині – 30, і всюди така ситуація: скоро зима, а здати в експлуатацію або закінчити ці об’єкти, під’єднати опалення не можуть.Він також зазначає, що існує загроза втратити десятки мільйонів гривень та втратити підрядників для таких проєктів надалі, адже це сигнал і для кредиторів, і для підрядників не вкладати ресурси, які МОЗ не може ефективно використати.

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