Електронні медкарти пацієнта: коли запустять і що буде з паперовими
Сьогодні, 22:23
Електронна картка пацієнта може запрацювати вже у квітні. За словами куратора напрямку eHealth Яніки Мерило, перші медкарти вже запускаються у пілотному режим.
Вона повідомила, що старі картки, скоріше за все, будуть оцифровуватися частково. Про це пишуть Факти.
– Можливо, за якимось групами потрібно буде вводити старі дані, якщо потрібно бачити весь цикл, але масово – не факт.
За задумом авторів, дані з електронної картки зберігатимуться у центральній базі, доступ до якої матиме високий рівень захисту.
– Наприклад, це може бути MobileID чи ID-паспорт, який має високий рівень безпеки.
Говорячи про фінансування проекту, Мерило зазначила, що кількість необхідних коштів буде визначено після аудиту.
Крім електронної картки пацієнта, в рамках впровадження “електронного здоров’я” в Україні впровадять також електронний лікарняний, електронне направлення, інформаційну систему лікарень і телемедицину.
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Вона повідомила, що старі картки, скоріше за все, будуть оцифровуватися частково. Про це пишуть Факти.
– Можливо, за якимось групами потрібно буде вводити старі дані, якщо потрібно бачити весь цикл, але масово – не факт.
За задумом авторів, дані з електронної картки зберігатимуться у центральній базі, доступ до якої матиме високий рівень захисту.
– Наприклад, це може бути MobileID чи ID-паспорт, який має високий рівень безпеки.
Говорячи про фінансування проекту, Мерило зазначила, що кількість необхідних коштів буде визначено після аудиту.
Крім електронної картки пацієнта, в рамках впровадження “електронного здоров’я” в Україні впровадять також електронний лікарняний, електронне направлення, інформаційну систему лікарень і телемедицину.
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Коментарі 1
У вас все добре... Ваші очі закриваються... Чекайте пігулки які привезе квадрокоптер з екологічної сировини.
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