Електронні медкарти пацієнта: коли запустять і що буде з паперовими

Яніки Мерило, перші медкарти вже запускаються у пілотному режим.



Вона повідомила, що старі картки, скоріше за все, будуть оцифровуватися частково. Про це пишуть



– Можливо, за якимось групами потрібно буде вводити старі дані, якщо потрібно бачити весь цикл, але масово – не факт.



За задумом авторів, дані з електронної картки зберігатимуться у центральній базі, доступ до якої матиме високий рівень захисту.



– Наприклад, це може бути MobileID чи ID-паспорт, який має високий рівень безпеки.



Говорячи про фінансування проекту, Мерило зазначила, що кількість необхідних коштів буде визначено після аудиту.



Крім електронної картки пацієнта, в рамках впровадження “електронного здоров’я” в Україні впровадять також електронний лікарняний, електронне направлення, інформаційну систему лікарень і телемедицину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Електронна картка пацієнта може запрацювати вже у квітні. За словами куратора напрямку eHealth, перші медкарти вже запускаються у пілотному режим.Вона повідомила, що старі картки, скоріше за все, будуть оцифровуватися частково. Про це пишуть Факти – Можливо, за якимось групами потрібно буде вводити старі дані, якщо потрібно бачити весь цикл, але масово – не факт.За задумом авторів, дані з електронної картки зберігатимуться у центральній базі, доступ до якої матиме високий рівень захисту.– Наприклад, це може бути MobileID чи ID-паспорт, який має високий рівень безпеки.Говорячи про фінансування проекту, Мерило зазначила, що кількість необхідних коштів буде визначено після аудиту.Крім електронної картки пацієнта, в рамках впровадження “електронного здоров’я” в Україні впровадять також електронний лікарняний, електронне направлення, інформаційну систему лікарень і телемедицину.

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