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Електронні медкарти пацієнта: коли запустять і що буде з паперовими

Електронні медкарти пацієнта: коли запустять і що буде з паперовими
Електронна картка пацієнта може запрацювати вже у квітні. За словами куратора напрямку eHealth Яніки Мерило, перші медкарти вже запускаються у пілотному режим.

Вона повідомила, що старі картки, скоріше за все, будуть оцифровуватися частково. Про це пишуть Факти.

– Можливо, за якимось групами потрібно буде вводити старі дані, якщо потрібно бачити весь цикл, але масово – не факт.

За задумом авторів, дані з електронної картки зберігатимуться у центральній базі, доступ до якої матиме високий рівень захисту.

– Наприклад, це може бути MobileID чи ID-паспорт, який має високий рівень безпеки.

Говорячи про фінансування проекту, Мерило зазначила, що кількість необхідних коштів буде визначено після аудиту.

Крім електронної картки пацієнта, в рамках впровадження “електронного здоров’я” в Україні впровадять також електронний лікарняний, електронне направлення, інформаційну систему лікарень і телемедицину.

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Теги: медична картка, оцифрування, електронна картка, телемедицина
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