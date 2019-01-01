У Луцьку п'яний чоловік погрожував підірвати гранату. ВІДЕО





Заявники стверджували, що чоловік, який виглядав з вікна першого поверху, має гранату та погрожує її підірвати. Перед тим у нього виник конфлікт з людьми, які працювали перед будинком. Про це



Поліцейські оцінили ситуацію миттєво. Насамперед, огородили місце події. Відвели подалі всіх людей. Поспілкувались з чоловіком, який нібито ніс загрозу: той мав ознаки сп’яніння і поводився неадекватно.



«Ми з колегою прийняли рішення за кілька секунд: прорватись всередину та затримати особу, аби перевірити, чи справді він має гранату і чи взагалі несе будь-яку загрозу», - розказує про подію патрульний Тарас.



Поліцейські пробрались у квартиру, чоловік тим часом почав відступати на кухню. Саме тут, на підлозі, й виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, замість запалу в ній була… виделка. Також поруч лежали набої. Особу негайно затримали. Мотиви свого вчинку громадянин пояснив так, що перебрав алкоголю, і йому стало зле.





Далі на місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які все забрали на експертизу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Невідома особа з гранатою в руках погрожує фізичною розправою», - на цей виклик сьогодні з вулиці Шота Руставеллі, у Луцьку, кілька екіпажів патрульних прибули миттєво.Заявники стверджували, що чоловік, який виглядав з вікна першого поверху, має гранату та погрожує її підірвати. Перед тим у нього виник конфлікт з людьми, які працювали перед будинком. Про це повідомляє патрульна поліція.Поліцейські оцінили ситуацію миттєво. Насамперед, огородили місце події. Відвели подалі всіх людей. Поспілкувались з чоловіком, який нібито ніс загрозу: той мав ознаки сп’яніння і поводився неадекватно.«Ми з колегою прийняли рішення за кілька секунд: прорватись всередину та затримати особу, аби перевірити, чи справді він має гранату і чи взагалі несе будь-яку загрозу», - розказує про подію патрульнийПоліцейські пробрались у квартиру, чоловік тим часом почав відступати на кухню. Саме тут, на підлозі, й виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, замість запалу в ній була… виделка. Також поруч лежали набої. Особу негайно затримали. Мотиви свого вчинку громадянин пояснив так, що перебрав алкоголю, і йому стало зле.Далі на місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які все забрали на експертизу.

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