13 жовтня на Волині: гортаючи календар
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День народження 13 жовтня відзначає журналіст Віталіна Веремчук (на фото).
Також особисте свято у колишнього директора виробничо-комерційної фірми «Віта-Авто» Павла Луканюка, заступника начальника управління патрульної поліції у місті Луцьк Романа Буховця, екс-голови Локачинської райдержадміністрації Володимира Мазурка, голови Волинської спілки ветеранів Афганістану Григорія Павловича, волейболістки Ольги Стасюк та шеф-кухаря луцького закладу Юрія Хазіпова.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх зі святом і зичить мудрості, професійних успіхів, здоров’я та наснаги на добрі справи для Волині.
Цього дня іменини у тих, хто носять імена Григорій та Михайло.
13 жовтня 2011 року у селі Гончий Брід Ковельського району відбулося відкриття та освячення пам’ятника 58 українцям, жертвам польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
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Також особисте свято у колишнього директора виробничо-комерційної фірми «Віта-Авто» Павла Луканюка, заступника начальника управління патрульної поліції у місті Луцьк Романа Буховця, екс-голови Локачинської райдержадміністрації Володимира Мазурка, голови Волинської спілки ветеранів Афганістану Григорія Павловича, волейболістки Ольги Стасюк та шеф-кухаря луцького закладу Юрія Хазіпова.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх зі святом і зичить мудрості, професійних успіхів, здоров’я та наснаги на добрі справи для Волині.
Цього дня іменини у тих, хто носять імена Григорій та Михайло.
13 жовтня 2011 року у селі Гончий Брід Ковельського району відбулося відкриття та освячення пам’ятника 58 українцям, жертвам польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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