На Волині досі не вирішили, як поділити регіон на повіти





Про це повідомляється на сторінці Волинського регіонального відділення Асоціації міст України у



Владці, експертне середовище, представники місцевого самоврядування категорично не згідні із запропонованим колишнім Мінрегіоном поділом Волині на Луцький, Володимир-Волинський та Ковельський райони. В області вважають, що районів повинно бути чотири. Про це йшлося під час обговорення формування нового районного поділу Волині у рамках реформи місцевого самоврядування на круглому столі «Формування нового районного (повітового) поділу в Волинській області». Захід організували в межах проєкту «Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої пропозиції нового районного (повітового) поділу всіх областей в рамках реформи місцевого самоврядування України».



Як відомо, наступний етап реформи місцевого самоврядування передбачає укрупнення об’єднаних територіальних громад у повіти чи округи, якою буде остаточна назва поки ще не визначилися. Важлива функція повітів – це робота державного урядника, який замінить теперішні адміністрації і контролюватиме місцеве самоврядування; на повітовому рівні також діятимуть державні інспекції тощо.



У Луцьку презентували три моделі ймовірного поділу Волині. Вони передбачають три або чотири райони: не ставлять під питання існування Луцького та Володимир-Волинського районів, а от в інших частинах є розбіжності.





Модель №1 розроблена профільним міністерством та передбачає три райони чи повіти або округи. Тут додається один великий Ковельський район. До речі, варіант Мінрегіону – це лише пропозиції для опрацювання та обговорення з урахуванням усіх наявних місцевих особливостей та чинників, зокрема географічних властивостей, історичних, етно-культурних факторів, наявних управлінських кадрів та відповідної інфраструктури тощо та підготовки «практичного» формату майбутнього адмінтерустрою субрегіонального рівня в області.





Модель №2 запропонована експертами проєкту в межах якого організовано круглий стіл і передбачає Луцький, Володимир-Волинський, Ковельський та Камінь-Каширський район. Втім, у ході обговорення місцеві експерти зазначили, що поділ за другою моделлю «вб’є» економічні перспективи цих районів. Тому ліпшою є Модель №3. Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зауважив, що нова влада має намір довершити реформу децентралізації до проведення місцевих виборів.





Модель №3 – компромісний «волинський» варіант, запропонований експертами та членами ініціативної групи. Наразі дискусії виникли щодо центрів повітів між містом Камінь-Каширський та селищем Маневичі й містами обласного підпорядкування – Володимиром-Волинським (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста.) та Нововолинськом (Нововолинська міська рада).



Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович вважає, що четвертий повіт для Волині потрібен.



Одностайні щодо цього і представники Волинського РВ АМУ, а ще вони переконані, що, насамперед, варто належно і швидко завершити базовий рівень децентралізаційної реформи до кінця 2019 року – створивши спроможні та фінансово стабільні громади, паралельно працюючи над формуванням районів.



«Для Асоціації міст України важливі інтереси всіх громад міст, селищ, сіл і, в тому числі, ОТГ. Хочу звернути вашу увагу, що самоврядних функцій на рівні районів не проглядається, лише наглядові, а по-друге – основна мета при формуванні районів – це зменшення контрасту між існуючими районами, як це й передбачає проєкт проведення адмінреформи в Україні. І коли йдеться про зрівноваження районів, насамперед, потрібно орієнтуватися наскільки це буде зручно для людей. Якість послуг які надаватимуть у повіті на Поліссі не повинна відрізнялися від тих, які матимуть жителі Луцького. Варто також брати до уваги і загальні вимоги щодо формування районів прописані у відповідній методиці», – зазначила виконуюча обов'язків директора Волинського РВ АМУ Мар’яна Конончук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині й надалі тривають суперечки щодо кількості повітів-районів, які мають залишитися в області після завершення адміністративно-територіальної реформи.Про це повідомляється на сторінці Волинського регіонального відділення Асоціації міст України у Facebook Владці, експертне середовище, представники місцевого самоврядування категорично не згідні із запропонованим колишнім Мінрегіоном поділом Волині на Луцький, Володимир-Волинський та Ковельський райони. В області вважають, що районів повинно бути чотири. Про це йшлося під час обговорення формування нового районного поділу Волині у рамках реформи місцевого самоврядування на круглому столі «Формування нового районного (повітового) поділу в Волинській області». Захід організували в межах проєкту «Підготовка та громадське обговорення обґрунтованої пропозиції нового районного (повітового) поділу всіх областей в рамках реформи місцевого самоврядування України».Як відомо, наступний етап реформи місцевого самоврядування передбачає укрупнення об’єднаних територіальних громад у повіти чи округи, якою буде остаточна назва поки ще не визначилися. Важлива функція повітів – це робота державного урядника, який замінить теперішні адміністрації і контролюватиме місцеве самоврядування; на повітовому рівні також діятимуть державні інспекції тощо.У Луцьку презентували три моделі ймовірного поділу Волині. Вони передбачають три або чотири райони: не ставлять під питання існування Луцького та Володимир-Волинського районів, а от в інших частинах є розбіжності.Модель №1 розроблена профільним міністерством та передбачає три райони чи повіти або округи. Тут додається один великий Ковельський район. До речі, варіант Мінрегіону – це лише пропозиції для опрацювання та обговорення з урахуванням усіх наявних місцевих особливостей та чинників, зокрема географічних властивостей, історичних, етно-культурних факторів, наявних управлінських кадрів та відповідної інфраструктури тощо та підготовки «практичного» формату майбутнього адмінтерустрою субрегіонального рівня в області.Модель №2 запропонована експертами проєкту в межах якого організовано круглий стіл і передбачає Луцький, Володимир-Волинський, Ковельський та Камінь-Каширський район. Втім, у ході обговорення місцеві експерти зазначили, що поділ за другою моделлю «вб’є» економічні перспективи цих районів. Тому ліпшою є Модель №3. Голова правління Центру політико-правових реформзауважив, що нова влада має намір довершити реформу децентралізації до проведення місцевих виборів.Модель №3 – компромісний «волинський» варіант, запропонований експертами та членами ініціативної групи. Наразі дискусії виникли щодо центрів повітів між містом Камінь-Каширський та селищем Маневичі й містами обласного підпорядкування – Володимиром-Волинським (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста.) та Нововолинськом (Нововолинська міська рада).Голова Волинської обласної радивважає, що четвертий повіт для Волині потрібен.Одностайні щодо цього і представники Волинського РВ АМУ, а ще вони переконані, що, насамперед, варто належно і швидко завершити базовий рівень децентралізаційної реформи до кінця 2019 року – створивши спроможні та фінансово стабільні громади, паралельно працюючи над формуванням районів.«Для Асоціації міст України важливі інтереси всіх громад міст, селищ, сіл і, в тому числі, ОТГ. Хочу звернути вашу увагу, що самоврядних функцій на рівні районів не проглядається, лише наглядові, а по-друге – основна мета при формуванні районів – це зменшення контрасту між існуючими районами, як це й передбачає проєкт проведення адмінреформи в Україні. І коли йдеться про зрівноваження районів, насамперед, потрібно орієнтуватися наскільки це буде зручно для людей. Якість послуг які надаватимуть у повіті на Поліссі не повинна відрізнялися від тих, які матимуть жителі Луцького. Варто також брати до уваги і загальні вимоги щодо формування районів прописані у відповідній методиці», – зазначила виконуюча обов'язків директора Волинського РВ АМУ

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