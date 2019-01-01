Повідомили, скільки грошей виділять Волині на профілактику ВІЛ





Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, пише



На профілактику ВІЛ-інфекції на Волині передбачили понад 622,3 тисячі гривень, на догляд та підтримку людей, що живуть з ВІЛ – 763,2 тисячі гривень.



Мінфін погодив 83 мільйони гривень на фінансування цих послуг через Центр громадського здоров’я до кінця 2019 року. Таким чином Україна стає першою серед країн Східної Європи та Центральної Азії, яка фінансуватиме послуги з профілактики та соціального супроводу пацієнтів за кошти державного бюджету.



30 вересня Міністерство фінансів України затвердило зміни до паспорту бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК ДБ 2301400 та погодило 83 мільйони гривень на фінансування послуг з супроводу та профілактики ВІЛ у 2019 році. Цих коштів вистачить для надання послуг понад 252 тисячам українців.



«70% успіху в лікуванні ВІЛ – це консультування та супровід пацієнтів. Саме завдяки цій підтримці вдається утримати прихильність до лікування антиретровіросною терапією та стимулювати безпечну поведінку серед груп ризику. Україна – перша держава серед країн Східної Європи та Центральної Азії, яка фінансуватиме послуги з профілактики та супроводу ВІЛ з державного бюджету, а не за кошти міжнародних донорів», – зазначив гендиректор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.



Послуги з профілактики та супроводу ВІЛ передбачають проведення тестування, програму обміну шприців та голок, консультації для людей, які дізналися, що мають ВІЛ-інфекцію та психологічну підтримку. Варто зазначити, що всі витратні матеріали (швидкі тести, презервативи, шприці, тощо) для соціальної роботи вже є – їх закупили міжнародні партнери.



Для кожного регіону України було передбачено 4 окремих пакета послуг, кожен з яких розрахований на окрему групу ризику:



людей, що споживають наркотики ін’єкційно;

працівників комерційного сексу;

чоловіків, що мають секс з чоловіками;

людей, що живуть з ВІЛ.

Центр громадського здоров’я провів 92 тендери на закупівлю послуг з профілактики та супроводу ВІЛ. Нині всі процедури закупівель в усіх регіонах країни вже завершили та знаходяться на етапі укладання договорів про надання послуг. Переможцями усіх конкурсних торгів стали неурядові та громадські організації, які мають значний досвід у роботі з ВІЛ-позитивними людьми та людьми, уразливими до інфікування ВІЛ.



Впровадження фінансування послуг з профілактики та супроводу ВІЛ за бюджетні кошти відбувається в рамках реалізації Плану переходу від донорського до державного фінансування (20-50-80) та направлено на посилення спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.



Процес переходу на державне фінансування послуг, пов'язаних з ВІЛ, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 497 «Про деякі питання надання послуг представникам групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ», від 12 червня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінансування послуг з профілактики та супроводу ВІЛ стало доступне за кошти держбюджету. На ці послуги у Волинській області передбачили майже 1,4 мільйона гривень.Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, пише Район.Рожище На профілактику ВІЛ-інфекції на Волині передбачили понад 622,3 тисячі гривень, на догляд та підтримку людей, що живуть з ВІЛ – 763,2 тисячі гривень.Мінфін погодив 83 мільйони гривень на фінансування цих послуг через Центр громадського здоров’я до кінця 2019 року. Таким чином Україна стає першою серед країн Східної Європи та Центральної Азії, яка фінансуватиме послуги з профілактики та соціального супроводу пацієнтів за кошти державного бюджету.30 вересня Міністерство фінансів України затвердило зміни до паспорту бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК ДБ 2301400 та погодило 83 мільйони гривень на фінансування послуг з супроводу та профілактики ВІЛ у 2019 році. Цих коштів вистачить для надання послуг понад 252 тисячам українців.«70% успіху в лікуванні ВІЛ – це консультування та супровід пацієнтів. Саме завдяки цій підтримці вдається утримати прихильність до лікування антиретровіросною терапією та стимулювати безпечну поведінку серед груп ризику. Україна – перша держава серед країн Східної Європи та Центральної Азії, яка фінансуватиме послуги з профілактики та супроводу ВІЛ з державного бюджету, а не за кошти міжнародних донорів», – зазначив гендиректор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.Послуги з профілактики та супроводу ВІЛ передбачають проведення тестування, програму обміну шприців та голок, консультації для людей, які дізналися, що мають ВІЛ-інфекцію та психологічну підтримку. Варто зазначити, що всі витратні матеріали (швидкі тести, презервативи, шприці, тощо) для соціальної роботи вже є – їх закупили міжнародні партнери.Для кожного регіону України було передбачено 4 окремих пакета послуг, кожен з яких розрахований на окрему групу ризику:людей, що споживають наркотики ін’єкційно;працівників комерційного сексу;чоловіків, що мають секс з чоловіками;людей, що живуть з ВІЛ.Центр громадського здоров’я провів 92 тендери на закупівлю послуг з профілактики та супроводу ВІЛ. Нині всі процедури закупівель в усіх регіонах країни вже завершили та знаходяться на етапі укладання договорів про надання послуг. Переможцями усіх конкурсних торгів стали неурядові та громадські організації, які мають значний досвід у роботі з ВІЛ-позитивними людьми та людьми, уразливими до інфікування ВІЛ.Впровадження фінансування послуг з профілактики та супроводу ВІЛ за бюджетні кошти відбувається в рамках реалізації Плану переходу від донорського до державного фінансування (20-50-80) та направлено на посилення спроможності держави ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.Процес переходу на державне фінансування послуг, пов'язаних з ВІЛ, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 497 «Про деякі питання надання послуг представникам групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ», від 12 червня 2019 року.

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