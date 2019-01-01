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У центрі Луцька співатимуть повстанських пісень

У центрі Луцька співатимуть повстанських пісень
У Луцьку 14 жовтня відбудеться Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!»

Він вже традиційно відбувається на Покрову разом із державним святом – Днем захисника України, святкуванням Дня українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії, – інформують організатори. Про це пише ІА "Конкурент".

Отож, запрошують всіх небайдужих на 13.30 на Театральний майдан.

З багатьох регіонів Волині будуть представлені курені та криївки, глядачам відкриються не тільки цікаві експонати, а й фото і документи повстанської доби. Вокальні гурти створять біля куреня тематичну вокальну програму, прозвучать козацькі, повстанські та стрілецькі пісні.

У центрі Луцька співатимуть повстанських пісень

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Теги: фестиваль, Покрова, повстанська пісня
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