У центрі Луцька співатимуть повстанських пісень





Він вже традиційно відбувається на Покрову разом із державним святом – Днем захисника України, святкуванням Дня українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії, – інформують організатори. Про це пише



Отож, запрошують всіх небайдужих на 13.30 на Театральний майдан.



З багатьох регіонів Волині будуть представлені курені та криївки, глядачам відкриються не тільки цікаві експонати, а й фото і документи повстанської доби. Вокальні гурти створять біля куреня тематичну вокальну програму, прозвучать козацькі, повстанські та стрілецькі пісні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 14 жовтня відбудеться Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!»Він вже традиційно відбувається на Покрову разом із державним святом – Днем захисника України, святкуванням Дня українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії, – інформують організатори. Про це пише ІА "Конкурент" Отож, запрошують всіх небайдужих на 13.30 на Театральний майдан.З багатьох регіонів Волині будуть представлені курені та криївки, глядачам відкриються не тільки цікаві експонати, а й фото і документи повстанської доби. Вокальні гурти створять біля куреня тематичну вокальну програму, прозвучать козацькі, повстанські та стрілецькі пісні.

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