У центрі Луцька співатимуть повстанських пісень
Сьогодні, 07:31
У Луцьку 14 жовтня відбудеться Всеукраїнський фестиваль повстанської пісні «За Україну! За її волю!»
Він вже традиційно відбувається на Покрову разом із державним святом – Днем захисника України, святкуванням Дня українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії, – інформують організатори. Про це пише ІА "Конкурент".
Отож, запрошують всіх небайдужих на 13.30 на Театральний майдан.
З багатьох регіонів Волині будуть представлені курені та криївки, глядачам відкриються не тільки цікаві експонати, а й фото і документи повстанської доби. Вокальні гурти створять біля куреня тематичну вокальну програму, прозвучать козацькі, повстанські та стрілецькі пісні.
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Він вже традиційно відбувається на Покрову разом із державним святом – Днем захисника України, святкуванням Дня українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії, – інформують організатори. Про це пише ІА "Конкурент".
Отож, запрошують всіх небайдужих на 13.30 на Театральний майдан.
З багатьох регіонів Волині будуть представлені курені та криївки, глядачам відкриються не тільки цікаві експонати, а й фото і документи повстанської доби. Вокальні гурти створять біля куреня тематичну вокальну програму, прозвучать козацькі, повстанські та стрілецькі пісні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це те, що потрібно людям в середені 21-го століття!
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