«Захисник Луганщини»: бійцям волинської бригади вручили відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 02:43
Бійців 14 ОМБр відзначили знаками пошани «Захисник Луганщини».
Про це інформує пресслужба бригади у facebook.
"Напередодні Дня Захисника України військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, отримали відзнаки Луганської цивільно-військової адміністрації – Знаки пошани «Захисник Луганщини», подяки та грамоти.
Вітаємо, побратими! Пишаємося вами! Разом – до Перемоги! Слава Україні!", - йдеться в дописі.
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Про це інформує пресслужба бригади у facebook.
"Напередодні Дня Захисника України військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, отримали відзнаки Луганської цивільно-військової адміністрації – Знаки пошани «Захисник Луганщини», подяки та грамоти.
Вітаємо, побратими! Пишаємося вами! Разом – до Перемоги! Слава Україні!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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