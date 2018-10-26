«Захисник Луганщини»: бійцям волинської бригади вручили відзнаки. ФОТО





Про це інформує пресслужба бригади у



"Напередодні Дня Захисника України військовослужбовці нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, отримали відзнаки Луганської цивільно-військової адміністрації – Знаки пошани «Захисник Луганщини», подяки та грамоти.



Вітаємо, побратими! Пишаємося вами! Разом – до Перемоги! Слава Україні!", - йдеться в дописі.





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