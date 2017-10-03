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На Львівщині мати та троє дітей отруїлися чадним газом

На Львівщині мати та троє дітей отруїлися чадним газом
У Львівській області чадним газом отруїлися 29-річна жінка та троє її маленьких дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіцї в області.

“У Буське відділення поліції 10 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків у райцентрі чадним газом отруїлись 29-річна жінка та троє її дітей віком півроку, чотири та шість років. Усі вони були доставлені у лікарню, загрози життю немає”, – йдеться в повідомленні.

Інформацію про цю подію внесли у Журнал єдиного обліку.

“Попередньо встановлено, що мешканці будинку отруїлись внаслідок витоку чадного газу з печі, яка палиться дровами. Ймовірна причина витоку газу – несправність комина”, – проінформували у поліції.

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Теги: чадний газ, отруєння, поліція, діти
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