На Львівщині мати та троє дітей отруїлися чадним газом





Про це



“У Буське відділення поліції 10 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків у райцентрі чадним газом отруїлись 29-річна жінка та троє її дітей віком півроку, чотири та шість років. Усі вони були доставлені у лікарню, загрози життю немає”, – йдеться в повідомленні.



Інформацію про цю подію внесли у Журнал єдиного обліку.



“Попередньо встановлено, що мешканці будинку отруїлись внаслідок витоку чадного газу з печі, яка палиться дровами. Ймовірна причина витоку газу – несправність комина”, – проінформували у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області чадним газом отруїлися 29-річна жінка та троє її маленьких дітей.Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіцї в області.“У Буське відділення поліції 10 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків у райцентрі чадним газом отруїлись 29-річна жінка та троє її дітей віком півроку, чотири та шість років. Усі вони були доставлені у лікарню, загрози життю немає”, – йдеться в повідомленні.Інформацію про цю подію внесли у Журнал єдиного обліку.“Попередньо встановлено, що мешканці будинку отруїлись внаслідок витоку чадного газу з печі, яка палиться дровами. Ймовірна причина витоку газу – несправність комина”, – проінформували у поліції.

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