На Львівщині мати та троє дітей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 06:23
У Львівській області чадним газом отруїлися 29-річна жінка та троє її маленьких дітей.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіцї в області.
“У Буське відділення поліції 10 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків у райцентрі чадним газом отруїлись 29-річна жінка та троє її дітей віком півроку, чотири та шість років. Усі вони були доставлені у лікарню, загрози життю немає”, – йдеться в повідомленні.
Інформацію про цю подію внесли у Журнал єдиного обліку.
“Попередньо встановлено, що мешканці будинку отруїлись внаслідок витоку чадного газу з печі, яка палиться дровами. Ймовірна причина витоку газу – несправність комина”, – проінформували у поліції.
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Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіцї в області.
“У Буське відділення поліції 10 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків у райцентрі чадним газом отруїлись 29-річна жінка та троє її дітей віком півроку, чотири та шість років. Усі вони були доставлені у лікарню, загрози життю немає”, – йдеться в повідомленні.
Інформацію про цю подію внесли у Журнал єдиного обліку.
“Попередньо встановлено, що мешканці будинку отруїлись внаслідок витоку чадного газу з печі, яка палиться дровами. Ймовірна причина витоку газу – несправність комина”, – проінформували у поліції.
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