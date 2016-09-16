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До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел

До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел
Любомльське ТМО просить допомоги районної ради у вирішенні питання виділення коштів.

Про це йшлося на засіданні сесії районної ради 10 жовтня, – пише Район.Любомль.

Котельня №3 потребує капітального ремонту котла, також потрібно замінити димову трубу.

Для ремонту котла КВН-0,8 потрібно пів мільйона гривень. На промивку котла – 100 тисяч гривень, а на придбання торфокрихти ще 495 тисяч гривень.

Загалом на ці роботи потрібно більше мільйона гривень.

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Теги: Любомль, ТМО, котел, ремонт, опалюваний сезон
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