До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел





Про це йшлося на засіданні сесії районної ради 10 жовтня, – пише



Котельня №3 потребує капітального ремонту котла, також потрібно замінити димову трубу.



Для ремонту котла КВН-0,8 потрібно пів мільйона гривень. На промивку котла – 100 тисяч гривень, а на придбання торфокрихти ще 495 тисяч гривень.



Загалом на ці роботи потрібно більше мільйона гривень.

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