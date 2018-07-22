Усик переміг Візерспуна у дебютному бою у надважкій вазі

Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна у дебютному поєдинку в надважкій вазі.



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Поєдинок проти Чазза Візерспуна став для колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг) Олександра Усика першим у новій категорії.



Усик розпочав поєдинок обережно та віддав центр рингу Візерспуну, а сам працював "другим номером" та перевіряв захист суперника переважно джебом.



У другому раунді українець почав вмикати під час атак ударну ліву руку та зробив акцент на удари по корпусу.



У третьому раунді Усик став прориватися на ближню дистанцію та нарощувати темп поєдинку. Візерспун відкривався та кілька разів небезпечно пробив правою.



У четвертій трихвилинці українець затиснув американця в куті та провів серію з чотирьох влучних потужних ударів.



У п'ятому раунді Візерспун вже виглядав відверто втомленим. Усик це відчував та не скидав темпу.



У шостому раунді українець атакував ще активніше та кружляв навколо суперника, бомбардуючи його серіями ударів. Перед гонгом Усик затиснув Візерспуна біля канатів та примусив думати лише про порятунок.



Розв'язка настала у сьомій трихвилинці. Усик загнав Візерспуна у кут, де суперник виглядав безпорадно. Американець протримався до кінця раунду, але у перерві відмовився від подальшого продовження бою - рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український боксерпереміг американцяу дебютному поєдинку в надважкій вазі.Про це повідомляє Еспресо.TV Поєдинок проти Чазза Візерспуна став для колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг) Олександра Усика першим у новій категорії.Усик розпочав поєдинок обережно та віддав центр рингу Візерспуну, а сам працював "другим номером" та перевіряв захист суперника переважно джебом.У другому раунді українець почав вмикати під час атак ударну ліву руку та зробив акцент на удари по корпусу.У третьому раунді Усик став прориватися на ближню дистанцію та нарощувати темп поєдинку. Візерспун відкривався та кілька разів небезпечно пробив правою.У четвертій трихвилинці українець затиснув американця в куті та провів серію з чотирьох влучних потужних ударів.У п'ятому раунді Візерспун вже виглядав відверто втомленим. Усик це відчував та не скидав темпу.У шостому раунді українець атакував ще активніше та кружляв навколо суперника, бомбардуючи його серіями ударів. Перед гонгом Усик затиснув Візерспуна біля канатів та примусив думати лише про порятунок.Розв'язка настала у сьомій трихвилинці. Усик загнав Візерспуна у кут, де суперник виглядав безпорадно. Американець протримався до кінця раунду, але у перерві відмовився від подальшого продовження бою - рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

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