13 жовтня: хто святкує та чого не можна робити





Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, пише



Народні прикмети на 13 жовтня



– Сніг випав 13 жовтня – у найближчі дні прийде потепління.



– Відлетіли журавлі – зима буде холодною.



– Багато горіхів, а грибів немає – зима буде суворою і сніжною.



Що можна робити 13 жовтня



1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.



2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.



Що не можна робити 13 жовтня



1. Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.



2. Сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 жовтня в народному календарі вшановується пам'ять святого Михайла, який відомий як перший митрополит Київський.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, пише 24 канал – Сніг випав 13 жовтня – у найближчі дні прийде потепління.– Відлетіли журавлі – зима буде холодною.– Багато горіхів, а грибів немає – зима буде суворою і сніжною.1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.1. Цього дня не можна займатися торгівлею, адже усі ваші справи будуть йти погано.2. Сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами

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