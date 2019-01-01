вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО

Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО
В пункті пропуску «Доманове» білорус намагався приховано провезти цигарки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Аби досягти результату, чоловік обладнав у своєму автомобілі сховки та сподівався «проскочити» через державний кордон без огляду.

Але прикордонники врахували наявні ризики і провели ретельну перевірку автомобіля, в результаті якої в спеціально обладнаних тайниках, за заднім сидінням та в задньому бампері, виявили близько 2 тисяч пачок сигарет.

Тютюнові вироби разом з транспортним засобом вилучили працівники митниці. Загальна сума оцінки склала понад 63 тисячі гривень. Щодо громадянина склали документи щодо заборони в’їзду на територію України терміном на три роки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Доманове, Волинь, кордон, білорус, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині
Сьогодні, 09:50
13 жовтня: хто святкує та чого не можна робити
Сьогодні, 09:26
До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел
Сьогодні, 08:59
Усик переміг Візерспуна у дебютному бою у надважкій вазі
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
23 серпень, 10:13
У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами У волинському пункті пропуску затримали автомобіль з контрабандними сигаретами
22 серпень, 14:26
На Волині затримали ймовірного терориста з Росії На Волині затримали ймовірного терориста з Росії
16 березень, 13:50
Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО
08 березень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Благають допомогти у порятунку третьокласника з Волині
Сьогодні, 09:50
 0
13 жовтня: хто святкує та чого не можна робити
Сьогодні, 09:26
 0
До старту опалювального сезону: в лікарні на Волині треба відремонтувати котел
Сьогодні, 08:59
 0
Усик переміг Візерспуна у дебютному бою у надважкій вазі
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿