Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
В пункті пропуску «Доманове» білорус намагався приховано провезти цигарки.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Аби досягти результату, чоловік обладнав у своєму автомобілі сховки та сподівався «проскочити» через державний кордон без огляду.
Але прикордонники врахували наявні ризики і провели ретельну перевірку автомобіля, в результаті якої в спеціально обладнаних тайниках, за заднім сидінням та в задньому бампері, виявили близько 2 тисяч пачок сигарет.
Тютюнові вироби разом з транспортним засобом вилучили працівники митниці. Загальна сума оцінки склала понад 63 тисячі гривень. Щодо громадянина склали документи щодо заборони в’їзду на територію України терміном на три роки.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Аби досягти результату, чоловік обладнав у своєму автомобілі сховки та сподівався «проскочити» через державний кордон без огляду.
Але прикордонники врахували наявні ризики і провели ретельну перевірку автомобіля, в результаті якої в спеціально обладнаних тайниках, за заднім сидінням та в задньому бампері, виявили близько 2 тисяч пачок сигарет.
Тютюнові вироби разом з транспортним засобом вилучили працівники митниці. Загальна сума оцінки склала понад 63 тисячі гривень. Щодо громадянина склали документи щодо заборони в’їзду на територію України терміном на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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