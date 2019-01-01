Білорус позбувся автівки на Волині і отримав заборону в'їзду в Україну на 3 роки. ВІДЕО

В пункті пропуску «Доманове» білорус намагався приховано провезти цигарки.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Аби досягти результату, чоловік обладнав у своєму автомобілі сховки та сподівався «проскочити» через державний кордон без огляду.Але прикордонники врахували наявні ризики і провели ретельну перевірку автомобіля, в результаті якої в спеціально обладнаних тайниках, за заднім сидінням та в задньому бампері, виявили близько 2 тисяч пачок сигарет.Тютюнові вироби разом з транспортним засобом вилучили працівники митниці. Загальна сума оцінки склала понад 63 тисячі гривень. Щодо громадянина склали документи щодо заборони в’їзду на територію України терміном на три роки.