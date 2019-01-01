У Луцьку в аварії на вулиці Глушець постраждала жінка

Учора, 12 жовтня, по 11 годині на вулиці Глушець у Луцьку сталася аварія з постраждалими.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що зіткнулися автомобіль Fiat Doblo під керуванням 22-річного жителя обласного центру та Volkswagen Passat за кермом якого перебував 38-річний лучанин. Внаслідок ДТП постраждала 47-річна пасажирка Fiat Doblo.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.