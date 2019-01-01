У поліції прокоментували зникнення Олексія Веремійчика

У поліції прокоментувалидиректора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.Деталі випадкуповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Повідомлення до поліції надійшло вчора, 12 жовтня, по 16 годині від медиків.У Любешівську ЦРЛ з переохолодженням госпіталізували двох жителів Луцького району та одного жителя Луцька. Чоловіки рибалили на озері Любязь і їх човен перевернувся. Разом з ними на човні був також і Олексій Веремійчик.Зі слів чоловіків, він поплив до берега за допомогою. Поліцейські одразу ж виїхали на місце події. До розшуку безвісти зниклого був залучений весь особовий склад відділення поліції, кінологи, допомагали місцеві жителі. Пошуки тривали до ранку й нині до них долучилися рятувальники-водолази.Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдинооо реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "безвісти зниклий".