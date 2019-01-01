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У поліції прокоментували зникнення Олексія Веремійчика

У поліції прокоментували зникнення Олексія Веремійчика
У поліції прокоментували зникнення під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.

Деталі випадку Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Повідомлення до поліції надійшло вчора, 12 жовтня, по 16 годині від медиків.

У Любешівську ЦРЛ з переохолодженням госпіталізували двох жителів Луцького району та одного жителя Луцька. Чоловіки рибалили на озері Любязь і їх човен перевернувся. Разом з ними на човні був також і Олексій Веремійчик.

Зі слів чоловіків, він поплив до берега за допомогою. Поліцейські одразу ж виїхали на місце події. До розшуку безвісти зниклого був залучений весь особовий склад відділення поліції, кінологи, допомагали місцеві жителі. Пошуки тривали до ранку й нині до них долучилися рятувальники-водолази.

Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдинооо реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "безвісти зниклий".

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Теги: Олексій Веремійчик, зникнення, поліція
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