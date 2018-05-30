вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Дніпрі – пожежа в геріатричному пансіонаті

У Дніпрі – пожежа в геріатричному пансіонаті
Вранці 13 жовтня сталася пожежа в одній з будівель геріатричного пансіонату на вулиці Гаванській Самарського району міста Дніпра.

Про це повідомляє ДСНС України.

За вказаною адресою направили чергові відділення 19 та 25 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Після прибуття до місця події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті, розташованій на другому поверсі 5-поверхової будівлі соціально-медичної установи.

На момент виникнення пожежі у кімнаті нікого не було.

До прибуття підрозділів ДСНС медперсонал пансіонату вивів на свіже повітря 30 пацієнтів.

Пожежу локалізовали о 08:12 та ліквідовали о 08:25.

Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті на площі 20 кв.м.

До гасіння займання залучили 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, пансіонат, Дніпро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Дніпрі – пожежа в геріатричному пансіонаті
Сьогодні, 12:54
У поліції прокоментували зникнення Олексія Веремійчика
Сьогодні, 12:21
Під час риболовлі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик
Сьогодні, 11:34
У Луцьку в аварії на вулиці Глушець постраждала жінка
Сьогодні, 11:11
Європа зацікавлена в знятті санкцій з Росії, – член Луцького міськвиконкому. ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. ВІДЕО У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. ВІДЕО
26 травень, 04:32
У Дніпрі горіла лікарня: евакуювали 92 людини У Дніпрі горіла лікарня: евакуювали 92 людини
30 травень, 2018, 10:06
У Дніпрі горів дитячий реабілітаційний центр У Дніпрі горів дитячий реабілітаційний центр
18 вересень, 2017, 11:48
Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду
12 жовтень, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі – пожежа в геріатричному пансіонаті
Сьогодні, 12:54
 0
У поліції прокоментували зникнення Олексія Веремійчика
Сьогодні, 12:21
 0
Під час риболовлі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик
Сьогодні, 11:34
 0
У Луцьку в аварії на вулиці Глушець постраждала жінка
Сьогодні, 11:11
 0
Європа зацікавлена в знятті санкцій з Росії, – член Луцького міськвиконкому. ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿