У Дніпрі – пожежа в геріатричному пансіонаті
Сьогодні, 12:54
Вранці 13 жовтня сталася пожежа в одній з будівель геріатричного пансіонату на вулиці Гаванській Самарського району міста Дніпра.
Про це повідомляє ДСНС України.
За вказаною адресою направили чергові відділення 19 та 25 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Після прибуття до місця події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті, розташованій на другому поверсі 5-поверхової будівлі соціально-медичної установи.
На момент виникнення пожежі у кімнаті нікого не було.
До прибуття підрозділів ДСНС медперсонал пансіонату вивів на свіже повітря 30 пацієнтів.
Пожежу локалізовали о 08:12 та ліквідовали о 08:25.
Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті на площі 20 кв.м.
До гасіння займання залучили 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.
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Про це повідомляє ДСНС України.
За вказаною адресою направили чергові відділення 19 та 25 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Після прибуття до місця події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті, розташованій на другому поверсі 5-поверхової будівлі соціально-медичної установи.
На момент виникнення пожежі у кімнаті нікого не було.
До прибуття підрозділів ДСНС медперсонал пансіонату вивів на свіже повітря 30 пацієнтів.
Пожежу локалізовали о 08:12 та ліквідовали о 08:25.
Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті на площі 20 кв.м.
До гасіння займання залучили 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.
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