У Дніпрі – пожежа в геріатричному пансіонаті

Вранці 13 жовтня сталася пожежа в одній з будівель геріатричного пансіонату на вулиці Гаванській Самарського району міста Дніпра.Про це повідомляє ДСНС України.За вказаною адресою направили чергові відділення 19 та 25 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.Після прибуття до місця події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті, розташованій на другому поверсі 5-поверхової будівлі соціально-медичної установи.На момент виникнення пожежі у кімнаті нікого не було.До прибуття підрозділів ДСНС медперсонал пансіонату вивів на свіже повітря 30 пацієнтів.Пожежу локалізовали о 08:12 та ліквідовали о 08:25.Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті на площі 20 кв.м.До гасіння займання залучили 18 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.Загиблих та постраждалих немає.