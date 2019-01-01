У Горохівському районі зіткнулися Volkswagen та Citroen: постраждала – у лікарні

Учора, 12 жовтня, на автодорозі сполученням «Львів-Радехів-Луцьк» у селі Журавники Горохівського району зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Citroen Berlingo. Постраждала жінка.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 12 годині. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Passat перебував 25-річний житель райцентру Горохів. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із Citroen Berlingo, під керуванням 46-річного жителя Львівської області, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП 43-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у неврологію Горохівської центральної районної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.