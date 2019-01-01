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Створять Єдиний державний реєстр ветеранів

Створять Єдиний державний реєстр ветеранів
Уряд підтримав зміни до проекту фізичної, медичної та психосоціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Реєстр зможе чітко визначати кількість ветеранів та їхні потреби, пише 24 канал.

Програма передбачає необхідні заходи та інструменти, які дозволять нам забезпечувати всі напрямки реабілітації та реадаптації ветеранів та членів їхніх родин, впровадити програми фізичної та ментальної реабілітації та реадаптації та загалом підвищити соціальний захист ветеранів і їх близьких, - зазначила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

Буде створена електронна платформа Е-ветеран, яка дозволить ветеранам у кожному регіоні отримувати послуги та сервіс.

Проект розрахований до 2023 року.

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Теги: ветерани, реєстр
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