Створять Єдиний державний реєстр ветеранів





Реєстр зможе чітко визначати кількість ветеранів та їхні потреби, пише



Програма передбачає необхідні заходи та інструменти, які дозволять нам забезпечувати всі напрямки реабілітації та реадаптації ветеранів та членів їхніх родин, впровадити програми фізичної та ментальної реабілітації та реадаптації та загалом підвищити соціальний захист ветеранів і їх близьких, - зазначила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.



Буде створена електронна платформа Е-ветеран, яка дозволить ветеранам у кожному регіоні отримувати послуги та сервіс.



Проект розрахований до 2023 року.

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