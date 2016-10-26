У Ковелі відкрили найбільше на Волині футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО

У Ковелі продовжують активно розвивати спортивну інфраструктуру. Учора в місті відкрили футбольне поле, аналогів якому немає на Волині. Новий майданчик з’явився у МЦ “Спорт для всіх”.Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.За словами директора закладу, він давно хотів це зробити у своєму місті, для дітей, які тут живуть, своїх друзів. Це була давня мрія усього колективу - повноцінне поле зі штучним покриттям, яке б функціонувало у різні пори року.Вона здійснилась завдяки розумінню і підтримці міського голови, його заступника, голови федерації футболу м.Ковеля, обранців громади та, завдячуючи багаторічній співпраці з благодійним фондом народного депутата України«Патріоти Волині».У МЦ “Спорт для всіх” займається понад чотириста дітей, проходять різноманітні форуми, міжнародні турніри. До слова, спортивна база центру є однією з кращих на Волині. Це - два великих поля (100/65) та два - для міні-футболу(60/40), одне – для пляжного футболу.А тепер окрасою став майданчик зі штучним покриттям. Його спорудження відбувалось за кошти міського бюджету. На це виділили майже півтора мільйона гривень. Покриття придбав благодійний фонд «Патріоти Волині». Воно обійшлося у два з половиною мільйони гривень.Розділити радість важливої події у житті центру приїхали міський голова Олег Кіндер, його заступник Ігор Прокопів та помічник народного депутата України Степана ІвахіваА на новому газоні, аби послухати дорослих, зручно розмістилась майбутні Шевченки, Марадони та Мессі, завітало чимало й батьків юних футболістів.Свято видалось надзвичайно щирим, зворушливим і ще й творчим – нове поле стало майданчиком для виступу танцювального колективу «Барвінок».«Пригадую, що років вісім тому тут все виглядало не так привабливо. Але завдяки великим ентузіастам, любителям своєї справи батькові і синові Миколі та Роману Лисам тут все кардинально змінилось. А ще тому, що мене почув і підтримав мій хороший друг і друг нашого міста народний депутат Степан Івахів. Хочу подякувати йому за багаторічну співпрацю, велике розуміння. Я радію, що тепер наші діти будуть приходити на такий чудовий стадіон. А ми будемо і далі працювати і створювати умови, щоб юні ковельчани могли реалізовувати себе в різних сферах», - зазначив міський голова Олег Кіндер.Наталія Маленицька зауважила, що це уже п’ятий майданчик для занять футболом на території Ковеля, який збудовано за кошти “Патріотів Волині”.За останні роки 4 міні-стадіони з’явились у школах №№ 1, 2, 7 та 12. Загалом фондом у Ковелі чимало зроблено для зміцнення спортивної бази. З-поміж іншого - проведено капітальний ремонт залу комплексної ДЮСШ імені Є.Кондратовича та залу для силових єдиноборств на вулиці Заводській. А ще – закуплено столи для гри у настільний теніс. Фонд є спонсором багатьох змагань, що проходять у місті.На свято помічник народного депутата теж завітала з подарунками. Вона вручила футбольним командам — м’ячі та спортивну форму.Крім того розіграли й лотерею, де головним призом був сертифікат на спортивну сумку. А ще везунчики отримали солодощі, м’ячі та інший інвентар.Був і перший пас від міського голови юним футболістам.З появою нових спортивних об’єктів у Ковелі з’являється нові можливості для його любителів, проводиться все більше змагань, до нас приїжджає багато гостей, які знайомляться з містом. Саме про це часто говорить директор МЦ «Спорт для всіх» Роман Лис. Він разом з батьком Миколою Лисом, своїм колективом уміють не тільки мріяти, але й реалізовувати свої задуми заради своїх вихованців.На переконання міського голови Олега Кіндера, таким людям хочеться підставити плече. Допомогти і підтримувати.Після офіційного відкриття майданчик перейшов повністю у володіння юних господарів — футболістів. У ці дні центр приймає турнір з футболу за участі десяти команд Волині, чотири з яких — ковельські.