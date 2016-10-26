У Ковелі відкрили найбільше на Волині футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО
Сьогодні, 14:14
У Ковелі продовжують активно розвивати спортивну інфраструктуру. Учора в місті відкрили футбольне поле, аналогів якому немає на Волині. Новий майданчик з’явився у МЦ “Спорт для всіх”.
Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
За словами директора закладу Романа Лиса, він давно хотів це зробити у своєму місті, для дітей, які тут живуть, своїх друзів. Це була давня мрія усього колективу - повноцінне поле зі штучним покриттям, яке б функціонувало у різні пори року.
Вона здійснилась завдяки розумінню і підтримці міського голови Олега Кіндера, його заступника, голови федерації футболу м.Ковеля Ігоря Прокопіва, обранців громади та, завдячуючи багаторічній співпраці з благодійним фондом народного депутата України Степана Івахіва «Патріоти Волині».
У МЦ “Спорт для всіх” займається понад чотириста дітей, проходять різноманітні форуми, міжнародні турніри. До слова, спортивна база центру є однією з кращих на Волині. Це - два великих поля (100/65) та два - для міні-футболу(60/40), одне – для пляжного футболу.
А тепер окрасою став майданчик зі штучним покриттям. Його спорудження відбувалось за кошти міського бюджету. На це виділили майже півтора мільйона гривень. Покриття придбав благодійний фонд «Патріоти Волині». Воно обійшлося у два з половиною мільйони гривень.
Розділити радість важливої події у житті центру приїхали міський голова Олег Кіндер, його заступник Ігор Прокопів та помічник народного депутата України Степана Івахіва Наталія Маленицька.
А на новому газоні, аби послухати дорослих, зручно розмістилась майбутні Шевченки, Марадони та Мессі, завітало чимало й батьків юних футболістів.
Свято видалось надзвичайно щирим, зворушливим і ще й творчим – нове поле стало майданчиком для виступу танцювального колективу «Барвінок».
«Пригадую, що років вісім тому тут все виглядало не так привабливо. Але завдяки великим ентузіастам, любителям своєї справи батькові і синові Миколі та Роману Лисам тут все кардинально змінилось. А ще тому, що мене почув і підтримав мій хороший друг і друг нашого міста народний депутат Степан Івахів. Хочу подякувати йому за багаторічну співпрацю, велике розуміння. Я радію, що тепер наші діти будуть приходити на такий чудовий стадіон. А ми будемо і далі працювати і створювати умови, щоб юні ковельчани могли реалізовувати себе в різних сферах», - зазначив міський голова Олег Кіндер.
Наталія Маленицька зауважила, що це уже п’ятий майданчик для занять футболом на території Ковеля, який збудовано за кошти “Патріотів Волині”.
За останні роки 4 міні-стадіони з’явились у школах №№ 1, 2, 7 та 12. Загалом фондом у Ковелі чимало зроблено для зміцнення спортивної бази. З-поміж іншого - проведено капітальний ремонт залу комплексної ДЮСШ імені Є.Кондратовича та залу для силових єдиноборств на вулиці Заводській. А ще – закуплено столи для гри у настільний теніс. Фонд є спонсором багатьох змагань, що проходять у місті.
На свято помічник народного депутата теж завітала з подарунками. Вона вручила футбольним командам — м’ячі та спортивну форму.
Крім того розіграли й лотерею, де головним призом був сертифікат на спортивну сумку. А ще везунчики отримали солодощі, м’ячі та інший інвентар.
Був і перший пас від міського голови юним футболістам.
З появою нових спортивних об’єктів у Ковелі з’являється нові можливості для його любителів, проводиться все більше змагань, до нас приїжджає багато гостей, які знайомляться з містом. Саме про це часто говорить директор МЦ «Спорт для всіх» Роман Лис. Він разом з батьком Миколою Лисом, своїм колективом уміють не тільки мріяти, але й реалізовувати свої задуми заради своїх вихованців.
На переконання міського голови Олега Кіндера, таким людям хочеться підставити плече. Допомогти і підтримувати.
Після офіційного відкриття майданчик перейшов повністю у володіння юних господарів — футболістів. У ці дні центр приймає турнір з футболу за участі десяти команд Волині, чотири з яких — ковельські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
За словами директора закладу Романа Лиса, він давно хотів це зробити у своєму місті, для дітей, які тут живуть, своїх друзів. Це була давня мрія усього колективу - повноцінне поле зі штучним покриттям, яке б функціонувало у різні пори року.
Вона здійснилась завдяки розумінню і підтримці міського голови Олега Кіндера, його заступника, голови федерації футболу м.Ковеля Ігоря Прокопіва, обранців громади та, завдячуючи багаторічній співпраці з благодійним фондом народного депутата України Степана Івахіва «Патріоти Волині».
У МЦ “Спорт для всіх” займається понад чотириста дітей, проходять різноманітні форуми, міжнародні турніри. До слова, спортивна база центру є однією з кращих на Волині. Це - два великих поля (100/65) та два - для міні-футболу(60/40), одне – для пляжного футболу.
А тепер окрасою став майданчик зі штучним покриттям. Його спорудження відбувалось за кошти міського бюджету. На це виділили майже півтора мільйона гривень. Покриття придбав благодійний фонд «Патріоти Волині». Воно обійшлося у два з половиною мільйони гривень.
Розділити радість важливої події у житті центру приїхали міський голова Олег Кіндер, його заступник Ігор Прокопів та помічник народного депутата України Степана Івахіва Наталія Маленицька.
А на новому газоні, аби послухати дорослих, зручно розмістилась майбутні Шевченки, Марадони та Мессі, завітало чимало й батьків юних футболістів.
Свято видалось надзвичайно щирим, зворушливим і ще й творчим – нове поле стало майданчиком для виступу танцювального колективу «Барвінок».
«Пригадую, що років вісім тому тут все виглядало не так привабливо. Але завдяки великим ентузіастам, любителям своєї справи батькові і синові Миколі та Роману Лисам тут все кардинально змінилось. А ще тому, що мене почув і підтримав мій хороший друг і друг нашого міста народний депутат Степан Івахів. Хочу подякувати йому за багаторічну співпрацю, велике розуміння. Я радію, що тепер наші діти будуть приходити на такий чудовий стадіон. А ми будемо і далі працювати і створювати умови, щоб юні ковельчани могли реалізовувати себе в різних сферах», - зазначив міський голова Олег Кіндер.
Наталія Маленицька зауважила, що це уже п’ятий майданчик для занять футболом на території Ковеля, який збудовано за кошти “Патріотів Волині”.
За останні роки 4 міні-стадіони з’явились у школах №№ 1, 2, 7 та 12. Загалом фондом у Ковелі чимало зроблено для зміцнення спортивної бази. З-поміж іншого - проведено капітальний ремонт залу комплексної ДЮСШ імені Є.Кондратовича та залу для силових єдиноборств на вулиці Заводській. А ще – закуплено столи для гри у настільний теніс. Фонд є спонсором багатьох змагань, що проходять у місті.
На свято помічник народного депутата теж завітала з подарунками. Вона вручила футбольним командам — м’ячі та спортивну форму.
Крім того розіграли й лотерею, де головним призом був сертифікат на спортивну сумку. А ще везунчики отримали солодощі, м’ячі та інший інвентар.
Був і перший пас від міського голови юним футболістам.
З появою нових спортивних об’єктів у Ковелі з’являється нові можливості для його любителів, проводиться все більше змагань, до нас приїжджає багато гостей, які знайомляться з містом. Саме про це часто говорить директор МЦ «Спорт для всіх» Роман Лис. Він разом з батьком Миколою Лисом, своїм колективом уміють не тільки мріяти, але й реалізовувати свої задуми заради своїх вихованців.
На переконання міського голови Олега Кіндера, таким людям хочеться підставити плече. Допомогти і підтримувати.
Після офіційного відкриття майданчик перейшов повністю у володіння юних господарів — футболістів. У ці дні центр приймає турнір з футболу за участі десяти команд Волині, чотири з яких — ковельські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі відкрили найбільше на Волині футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО
Сьогодні, 14:14
Створять Єдиний державний реєстр ветеранів
Сьогодні, 13:46
У Дніпрі – пожежа в геріатричному пансіонаті
Сьогодні, 12:54
У поліції прокоментували зникнення Олексія Веремійчика
Сьогодні, 12:21