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На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО

На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО
Вранці 13 жовтня у селищі Благодатне Іваничівського району горіла квартира, з полум'я врятували 6 людей.

Про це повідомляє прес-служба волинських надзвичайників.

Інформують, що 13 жовтня о 07:22 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Миру у селищі Благодатне Іваничівського району. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 18-ї та 5-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області.

На місці події рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув в трикімнатній квартирі на другому поверсі 3-х поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки за допомогою висувної трьохколінної драбини вогнеборці врятували 6 людей, які чекали на допомогу на балконах третього поверху. Серед врятованих двоє дітей - 2 та 8 років.

Їх передали медикам для надання необхідної медичної допомоги на місці.

Пожежа локалізована о 07:44 та ліквідована о 08:45.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО
На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО
На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО
На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО

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Теги: пожежа, діти, Волинь, Благодатне
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