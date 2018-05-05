На Волині під час пожежі врятували 6 людей: двоє з них – діти. ФОТО

Вранці 13 жовтня у селищі Благодатне Іваничівського району горіла квартира, з полум'я врятували 6 людей.Про це повідомляє прес-служба волинських надзвичайників.Інформують, що 13 жовтня о 07:22 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вул. Миру у селищі Благодатне Іваничівського району. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 18-ї та 5-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС України у Волинській області.На місці події рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув в трикімнатній квартирі на другому поверсі 3-х поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки за допомогою висувної трьохколінної драбини вогнеборці врятували 6 людей, які чекали на допомогу на балконах третього поверху. Серед врятованих двоє дітей - 2 та 8 років.Їх передали медикам для надання необхідної медичної допомоги на місці.Пожежа локалізована о 07:44 та ліквідована о 08:45.Причину виникнення пожежі встановлюють.