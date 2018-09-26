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Нічого не вціліло: збирають допомогу людям, у яких у Благодатному згоріло житло

Нічого не вціліло: збирають допомогу людям, у яких у Благодатному згоріло житло
Закликають допомогти сім'ї Горліковських, у якої вщент згоріла квартира у селищі Благодатне Іваничівського району.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав селищний голова Благодатного Олександр Топорівський.

"У сім'ї наших жителів - Горліковських - біда: сьогодні зранку їхня квартира вигоріла вщент. Зараз вони без житла, без речей, фактично нічого не вціліло.

Давайте допоможемо! Картка: 5168 7573 9620 6908 Анастасія Горліковська", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня у селищі Благодатне Іваничівського району горіла квартира, з полум'я врятували 6 людей.

На місці події рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув в трикімнатній квартирі на другому поверсі 3-х поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки за допомогою висувної трьохколінної драбини вогнеборці врятували 6 людей, які чекали на допомогу на балконах третього поверху. Серед врятованих двоє дітей - 2 та 8 років.

Їх передали медикам для надання необхідної медичної допомоги на місці.

Пожежа локалізована о 07:44 та ліквідована о 08:45.

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Теги: Олександр Топорівський, пожежа, Благодатне, Волинь, допомога
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