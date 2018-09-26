Нічого не вціліло: збирають допомогу людям, у яких у Благодатному згоріло житло

Закликають допомогти сім'ї Горліковських, у якої вщент згоріла квартира у селищі Благодатне Іваничівського району.Про це на своїй сторінці у Facebook написав селищний голова Благодатного"У сім'ї наших жителів - Горліковських - біда: сьогодні зранку їхня квартира вигоріла вщент. Зараз вони без житла, без речей, фактично нічого не вціліло.Давайте допоможемо! Картка: 5168 7573 9620 6908", - йдеться у дописі.Нагадаємо, вранці 13 жовтня у селищі Благодатне Іваничівського районуНа місці події рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув в трикімнатній квартирі на другому поверсі 3-х поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки за допомогою висувної трьохколінної драбини вогнеборці врятували 6 людей, які чекали на допомогу на балконах третього поверху. Серед врятованих двоє дітей - 2 та 8 років.Їх передали медикам для надання необхідної медичної допомоги на місці.Пожежа локалізована о 07:44 та ліквідована о 08:45.