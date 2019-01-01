Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО

На території та поблизу озера Люб'язь другий день тривають пошуки зниклого під час риболовлі директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської радиОскільки, у жовтні світловий день завершиться дуже швидко, усіх, хто його розшукує на місці, просять про підсилення. Про це написала у Facebook журналістка"НЕОБХІДНІ групи людей із будь-якими освітлювальними приладами для обходу площ поблизу водойми. Це дозволить не зупинити пошук, коли розпочне смеркати.З Божою поміччю та з допомогою людей ми його знайдемо", - написала Булковська.Контакт для коригування дій - 0509266196,Нагадаємо, під час риболовлі здійснялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій ВеремійчикСтаном на 15:25 на місці чимало поліції, рятувальників, медики, місцеві жителі та люди, які приїхали з Луцька задля пошуків. Сподіваються на підсилення авіатехнікою, а також чекають людей з освітлювальними приладами, аби продовжувати пошуки у темну пору.