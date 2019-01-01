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Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО

Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО
На території та поблизу озера Люб'язь другий день тривають пошуки зниклого під час риболовлі директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.

Оскільки, у жовтні світловий день завершиться дуже швидко, усіх, хто його розшукує на місці, просять про підсилення. Про це написала у Facebook журналістка Ольга Булковська.

"НЕОБХІДНІ групи людей із будь-якими освітлювальними приладами для обходу площ поблизу водойми. Це дозволить не зупинити пошук, коли розпочне смеркати.

З Божою поміччю та з допомогою людей ми його знайдемо", - написала Булковська.

Контакт для коригування дій - 0509266196, Наталія.

Нагадаємо, під час риболовлі здійснялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.

Станом на 15:25 на місці чимало поліції, рятувальників, медики, місцеві жителі та люди, які приїхали з Луцька задля пошуків. Сподіваються на підсилення авіатехнікою, а також чекають людей з освітлювальними приладами, аби продовжувати пошуки у темну пору.

Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО
Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО
Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО
Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО



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Теги: Олексій Веремійчик, зникнення, допомога
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