Потрібне підсилення і освітлювальні прилади: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО
Сьогодні, 15:25
На території та поблизу озера Люб'язь другий день тривають пошуки зниклого під час риболовлі директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.
Оскільки, у жовтні світловий день завершиться дуже швидко, усіх, хто його розшукує на місці, просять про підсилення. Про це написала у Facebook журналістка Ольга Булковська.
"НЕОБХІДНІ групи людей із будь-якими освітлювальними приладами для обходу площ поблизу водойми. Це дозволить не зупинити пошук, коли розпочне смеркати.
З Божою поміччю та з допомогою людей ми його знайдемо", - написала Булковська.
Контакт для коригування дій - 0509266196, Наталія.
Нагадаємо, під час риболовлі здійснялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
Станом на 15:25 на місці чимало поліції, рятувальників, медики, місцеві жителі та люди, які приїхали з Луцька задля пошуків. Сподіваються на підсилення авіатехнікою, а також чекають людей з освітлювальними приладами, аби продовжувати пошуки у темну пору.
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Оскільки, у жовтні світловий день завершиться дуже швидко, усіх, хто його розшукує на місці, просять про підсилення. Про це написала у Facebook журналістка Ольга Булковська.
"НЕОБХІДНІ групи людей із будь-якими освітлювальними приладами для обходу площ поблизу водойми. Це дозволить не зупинити пошук, коли розпочне смеркати.
З Божою поміччю та з допомогою людей ми його знайдемо", - написала Булковська.
Контакт для коригування дій - 0509266196, Наталія.
Нагадаємо, під час риболовлі здійснялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків, серед яких - Олексій Веремійчик, перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
Станом на 15:25 на місці чимало поліції, рятувальників, медики, місцеві жителі та люди, які приїхали з Луцька задля пошуків. Сподіваються на підсилення авіатехнікою, а також чекають людей з освітлювальними приладами, аби продовжувати пошуки у темну пору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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