В історичному урочищі на Волині влаштували фестиваль повстанських пісень





В цьому історичному місці, де зародилась Українська повстанська армія, фестиваль влаштували 13 жовтня, – повідомляє



Чергову річницю створення УПА вже традиційно відзначили вшануванням пам'яті полеглих вояків-повстанців. Благочинний Турійського деканату ПЦУ отець Миколай відслужив панахиду на могилах загиблих героїв. Присутні поклали квіти до могил та пам'ятних знаків.



Вітання від Волинського Братства ветеранів ОУН і УПА імені полковника Клима Савура передав присутнім 97-річний учасник боїв поблизу Вовчака, ветеран УПА Петро Марценюк (псевдо «Дуб»).



Опісля на сцені історико-культурного комплексу «Вовчак. Волинська Січ» розпочався дитячий пісенний фестиваль-конкурс повстанської пісні.



У заходах узяли участь перший заступник голови Волинської обласної ради, свободівець Юрій Поліщук, заступник голови Волинської «Свободи», депутат Волиньради Олександр Пирожик, голова Турійської ОТГ Олексій Безсмертний, голова Турійської районної ради Ольга Черен.







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